電價飛漲、弊案不斷 能源政策該調整了

近期電價平均調漲11%，中央強調是因為國際能源價格高漲；但國民黨立委們指出，天然氣、煤、油價格已經跌回俄烏戰爭前的水準，根本問題是蔡政府能源政策，如捨棄如核能在內的低成本發電。淡江大學財金系教授李沃牆受訪時表示，台電長期經營不善，包括公司治理、過度補貼、綠電成本過高等面向，都應該要嚴格檢討。

國際燃料成本高漲

經濟部日前召開電價審議會，拍板4月起全面調漲電價，平均漲幅約11%。 其中，家庭每月用電700度以下者，調漲3到5%；產業用電則依用電成長、衰退或持平來調整，更增設「大戶」級距，最高可漲25%。

針對電價調漲，經濟部長王美花多次強調，「近幾年國際燃料成本上漲，台電持續吸收」，一方面讓台灣物價穩定，另外一方面也造成台電虧損，所以政府會考量台電穩健、民生物價穩定等，調漲電價。

國民黨立委王鴻薇打臉指出，經濟部長王美花說，調電價是因為國際能源價格調漲，但這根本是政府給民眾的一個謊言。她指出，「調電價不是因為國際能源調漲，而是因為錯誤的能源政策」，現在國際天然氣、煤、油價格已經跌回俄烏戰爭前的水準。

棄便宜核能不用

國民黨立委羅廷瑋說，台電現在捨棄很多低成本發電，包括核能，卻選擇火力發電與綠電等高成本的非核能發電，如果不是政府強行介入能源政策，台電怎麼會一直採用高成本的發電占比較多，這就是問題所在。

民眾黨立委黃珊珊更指出，電價調漲，漲的不會只有電價，2025非核家園讓綠油油的綠電賺飽飽，痛批「綠能弊案趁火打劫」。她認為，能源配置應重新規畫、台電應該增加收入及資產活化，未來半導體和AI才是用電怪獸，經濟發展不該犧牲小老百姓。

購買綠電成本過高

淡江大學財金系教授李沃牆受訪時說，就電價匯率合理性來看，台灣電價長期偏低，此次調升幅度尚可接受，而這一次定價調漲，除了電價費率原本就偏低外。台電總體累積虧損達三千八百二十六億元，藉調整彌補虧損應該是主要原因之一。

但他也強調，此次調漲能彌補的不及100億，相較於3826億的虧損累積虧損，相當有限，而國際原物料成本上升只是導致台電營運成本上升的原因之一，包括長期經營不善、公司治理、過度補貼，綠電成本過高，都應該要嚴格檢討。

對此，三三企業交流會理事長林伯豐就建議，面對未來AI和半導體發展的高用電量，應重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，盡速啟動核二、核三廠延役，並建設高效能核電廠，以達成穩定供電及合理電價。

全國商業總會理事長許舒博則認為，避免電價調漲對物價及民生經濟衝擊過大，建議在原經濟部方案多增加一級距，如住宅用電原方案為每月700度以下調漲5%，增列330度以下級距降為3%，也被納入此次方案中。







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