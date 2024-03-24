醫界盼凍漲電價 王必勝允反映政院

經濟部電價費率審議會拍板。國內各醫師、醫院協會或公會，集體發布聲明，稱「快撐不下去」，盼政府能凍漲醫療機構電價，或編列預算補貼。衛福部次長王必勝表示，今天將向行政院反映，近一周內也會找相關團體討論。

台灣社區醫院協會率先發出聲明，強調醫療產業的「用電成長」不等於「產業成長」，經濟部誤判電價對醫療機構的衝擊，恐成為壓垮部分地區醫院的最後稻草。除了社區醫院協會，後續台灣醫院協會、醫師全聯會、護師公會、私立醫療院所協會、醫務管理學會等共同發布聲明，希望政府保護醫療產業，協助電價凍漲或編列預算補助，降低電價上漲對醫療產業的衝擊。

王必勝指出，電費在大型醫院占總支出約百分之一，地區醫院占百分之二到三之間，此次調漲對小型醫院影響較大，但尚未實際評估此次調漲對醫療院所的衝擊，只是今將會把醫界的反應給行政院。他提醒，醫療院所若因電價調漲，調整屬於行政費用的「掛號費」，衛福部尊重，但不能聯合漲價。