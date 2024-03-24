聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫界盼凍漲電價 王必勝允反映政院

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

經濟部電價費率審議會拍板。國內各醫師、醫院協會或公會，集體發布聲明，稱「快撐不下去」，盼政府能凍漲醫療機構電價，或編列預算補貼。衛福部次長王必勝表示，今天將向行政院反映，近一周內也會找相關團體討論。

台灣社區醫院協會率先發出聲明，強調醫療產業的「用電成長」不等於「產業成長」，經濟部誤判電價對醫療機構的衝擊，恐成為壓垮部分地區醫院的最後稻草。除了社區醫院協會，後續台灣醫院協會、醫師全聯會、護師公會、私立醫療院所協會、醫務管理學會等共同發布聲明，希望政府保護醫療產業，協助電價凍漲或編列預算補助，降低電價上漲對醫療產業的衝擊。

王必勝指出，電費在大型醫院占總支出約百分之一，地區醫院占百分之二到三之間，此次調漲對小型醫院影響較大，但尚未實際評估此次調漲對醫療院所的衝擊，只是今將會把醫界的反應給行政院。他提醒，醫療院所若因電價調漲，調整屬於行政費用的「掛號費」，衛福部尊重，但不能聯合漲價。

電價 電費

延伸閱讀

電價漲醫療院所撐不住 王必勝明赴行政院替醫界發聲

收高端害人恐嚇信 王必勝「回贈」1億5千萬冥幣：公務員不收賄賂

撇鬥爭盧秀燕 薛瑞元：這是科學的事情 王必勝沒錯

瘦肉精案延燒！藍營嗆食安變政治問題 王必勝挨轟「罪魁禍首」說話了

相關新聞

夏月住宅電價 最高估破8元

電價四月一日起調漲，民生用電各級距全面調漲，調幅最少三％、最多十％，四月調漲後的電價還沒那麼可怕，六月開始為期四個月的夏...

醫界盼凍漲電價 王必勝允反映政院

經濟部電價費率審議會拍板。國內各醫師、醫院協會或公會，集體發布聲明，稱「快撐不下去」，盼政府能凍漲醫療機構電價，或編列預...

傅崐萁：哪家麵包店電費1天只會多2元？台電全說了

電價4月1日將調漲，經濟部舉例北部連鎖烘焙坊每月用電700度以下，每天電費只會多2元，挨轟「比扯鈴還扯」，立委傅崐萁更是...

電價漲烘焙坊衝擊不大？楊瓊瓔轟經濟部：40坪店面每月電費破3萬

昨日正式拍板電價調漲，4月起電價平均調幅約11%，經濟部以圖文說明，每月用電700度以下的北部連鎖烘焙坊每日僅增2元。國...

電價漲！藍委批經濟部圖卡粉飾太平 綠委：說明政策何錯之有

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天質疑，經濟部製作精美圖卡，替漲電價的衝擊粉飾太平。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，公部門用...

電價漲醫療院所撐不住 王必勝明赴行政院替醫界發聲

經濟部電價費率審議會拍板4月起平均電價調漲11%，整體平均電價將達3.4518元，將在4月上路。台灣社區醫院協會喊話政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。