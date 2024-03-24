夏月住宅電價 最高估破8元

電價四月一日起調漲，民生用電各級距全面調漲，調幅最少三％、最多十％，四月調漲後的電價還沒那麼可怕，六月開始為期四個月的夏月電價更驚人，住宅用電最高級距將出現一度電漲破八元的天價。

根據各級距不同漲幅推算住宅的夏月電價，每月用電一百二十度以下每度電一點六八元；一二一至三百三十度每度電二點四五元；三三一至五百度每度電三點七元；五百○一至七百度每度電五點○四元；七百○一至一千度每度電六點二四元；一千○一度以上每度電高達八點四六元。調漲後實際電價，台電將於四月一日以前公告。

觀察住宅用電超過五百度時，每度電價從三點七元直接跳上五點○四元；超過一千度時，每度電從六點二四元直接跳到八點四六元。如果想控制電費支出，消費者可得在六月以前把電費帳單拿出來盤點家裡用電情形。

小商店的夏月電費也不便宜，推算三百三十度以下夏月電費每度電二點六一元；三三一至七百度每度電三點六六元；七百○一至一千五百度每度電四點四六元；一千五百○一至三千度每度電七點○八元；三千○一度以上每度電七點四三元。

包括住宅及小商店的民生用電漲幅依不同級距，漲幅百分之三至百分之十不等，級數愈小，漲幅愈少；住宅最高級距為一千○一度以上、小商店最高級距為三千○一度以上，漲幅均為百分之十。夏月來臨前，盤點家裡或店裡吃電怪獸名單，善用政府現在提供的節能產品汰換及購買補助，撙節家用電費支出。

經濟部的家電汰舊換新節能補助項目有冷氣及冰箱兩種家電，二○二四年十二月三十一日以前，以汰舊換新方式購買一級能效的冷氣、電冰箱，均可補助三千元；另外，小商店也有適用的節能設備汰換補助，經濟部今年提供十億元預算，補助商業服務業汰換節能設備，涵括老舊燈具、空調、電冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐、熱泵熱水器等項目。

然而，此次家庭、小商家及工業用戶全面調漲電價，引發藍白立委齊聲批評。

經濟部以圖文說明，每月用電七百度以下的北部連鎖烘焙坊每日僅增二元。國民黨團總召傅崐萁昨喊話經濟部，「請全民協尋一間每月用電低於七百度的麵包店」，他以烘焙坊、麵包店為例，一台烤箱每月約耗費三百多度的電，粗估三台逼近千度，加上冰箱約六至七百度度，另有攪拌機、發酵機、冷氣、電燈等，請經濟部公布哪間麵包店每月用電七百度以下，要不是沒營業，就是自己有核子反應爐。

台電昨晚回應，試算案例確實存在，是某知名麵包店的分店，該分店為門市店，沒有烘烤設備，所以用電量不大，每月用電量約六三三度，調整前每月電費約一六九一元，依此次電價調整後試算每月約一七四二元，等同每日電費增加約二元，原來是不會用到烘烤設備，只賣麵包的門市。

台電表示，若是以具烘焙設備、用電量較高的麵包店試算，每月用電量約兩萬三百零三度，調整前每月電費約七萬八二二一元，電價調整後每月約八萬九一七二元，每月電費支出增加約一萬一千元，等同每日電費增加約三六五元，約十個麵包銷售額。

國民黨立委許宇甄表示，錯誤的能源政策不改，電價還會繼續漲，物價也會跟著漲，全民受苦。

民眾黨立委黃珊珊昨表示，能源政策混亂，二○二五非核家園讓綠油油的綠電賺飽飽，台電兩年虧四千億元，才是問題所在；現在，物價指數居高不下，薪資不漲，苦的還是百姓和年輕人，未來，半導體和ＡＩ（人工智慧）才是用電怪獸，綠能弊案趁火打劫，經濟發展不該犧牲小老百姓，能源配置要重新規畫，台電也應該增加收入及資產活化。