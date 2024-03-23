電價漲 工商界轟蔡政府能源結構

經濟部昨日召開電價費率審議會，拍板四月一日起調漲電價，平均電價調漲約百分之十一，調漲後，整體平均電價為三點四五一八元，各類用戶採不同調漲方案，百分之九十三家庭電費漲幅百分之三至百分之五，每月增加二十元電費支出；產業用電平均漲百分之十二點七，用電特大戶最高漲百分之二十五。

電價確定調漲，上至工商團體工總、商總，小至路邊攤商、餐飲小店都大喊吃不消，砲轟蔡政府「能源結構不改變」、「台電應研擬節本方案」、「要考量基層感受」、「若漲價幫政府背黑鍋挨罵」、「接下來還要徵收碳費對產業又是一波衝擊」。

電價費率昨日正式拍板，最大差異就是民生三百三十度以下、小商家用電七百以下電價只漲百分之三，較預期小，關鍵就在於商總理事長許舒博在電價審議委員會請命。

許舒博透露，「要考量社會基層感受」，避免電價調漲對物價及民生經濟衝擊過大，因此在會中建議在原經濟部方案多增加一級距，這部分的受惠戶數高達九○八萬戶。

工總表示，電價調漲無可厚非，但若是漲電價是為了弭平成本，改善台電虧損問題，「能源結構不改變，這問題只會一而再，再而三的發生」。

工總表示，產業界的要求就是供電穩定，過去一再提出政府應該重新考量核能，除因發電價格相對便宜，且台灣用電燃料都是進口，成本不容易降低又受制於人，還是希望政府能重新思考能源配比。

經濟部能源局長林全能說，電價採累進級距，也就是說用電度一千○一度，不是所有用電都漲百分之十，而是超過一千度那一度漲百分之十，若節約用電可不受影響。