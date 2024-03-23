學者：衝擊CPI年增率 推升通膨

經濟部推估這波電價調漲將推升消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率約○點二三七個百分點，因是自今年四月才開始調漲，推估對今年ＣＰＩ影響約○點一七八個百分點。

雖然經濟部次長林全能昨日指出，這次電價調整方案「非常細緻」，漲幅大者以外銷產業為主，民生調幅低，對物價衝擊沒有央行預期的嚴重。但中央大學經濟系教授吳大任感嘆，此次商家及工業用戶電價全面調漲，用電量較大的商家恐怕很快就會漲價，無論如何會反映到台灣的ＣＰＩ年增率。

若盤點台灣近年通膨困境，ＣＰＩ已連三年位處百分之二以上高檔，至今無法降到警戒線以下，主要原因就是外食及房租漲勢未歇，如今電價再漲，助長外食費易漲難跌，房租則因央行升息，恐怕也難結束目前的漲勢，進而推升通膨數據。

其中，民眾外食費已連續漲了二年多，且今年二月年增率仍在百分之四以上。原本主計總處認為各種原物料及蛋類價格已下降，外食費月增率可望回到○點一五個百分點左右，但二月外食費月增率又擴大到○點四八個百分點，創十個月新高。此次電價調漲擴及一般小商家，諸如火鍋店等用電量較大的餐廳，若電價成本大升，是否轉嫁消費者，恐影響外食費漲幅再擴大。

台經院研究員邱達生則說，現在景氣不好，政府漲電價不但對通膨造成壓力，也嚴重衝擊經濟，預計內需服務業可能將增加的電價成本轉嫁給消費者，通常大型產業龍頭開第一槍後就會陸續跟進。

電價漲是否會再助長全年ＣＰＩ漲幅？邱達生認為不脫央行最新預估的百分之二點一六，因為最高月分就是二月過年，接下來很難超過百分之三，但要壓到百分之二以下，難度更高，環團則發表聯合聲明強調，電價合理調整有其必要，但也須有完整配套。