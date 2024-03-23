新聞眼／金援、連3漲價 台電為何還是虧

電價已連三年調漲，理由是俄烏戰爭導致發電燃料成本大增，不過，漲了電價還是虧損，虧損了又再漲電價，漲電價的效果在哪？民眾感受到的只是通膨效果驚人，二○二二、二○二三年通膨率分別為百分之二點九五、百分之二點四九，官方對二○二四年通膨最新預測為百分之二點一六，通膨再度突破百分之二的警戒線，四月電價調漲就是原因。

四月電價平均漲約百分之十一，但仍填不了台電虧損大洞，累積虧損不看，二○二四年經過一千億元的補貼及電價調漲增加六百四十億元收入後，預估虧損一百一十億至一百二十億元。

隨著核電廠陸續除役，成本最低的核能發電愈來愈少，但發電成本較高的火力發電及綠電占比愈來愈高，無形中墊高發電成本。台電強調燃料成本大增導致台電虧損，與能源政策無關，但其實只講了一半的事實，台電沒有講的是，台電捨棄成本低的發電方式，增加採用昂貴方式發電。

造成台電虧損的原因，一部分捨棄便宜的核能電力，一部分是因為非核能的電力發電成本大漲，前者是政府能源政策，後者才是國際因素。要為能源政策負責任的是政府，而非台電。

台電公告二○二四年一月平均發購電成本三點二五元；自發電力平均每度三點○一元，其中火力發電三點二二元，核能發電一點○九元；購入電力平均每度電四點○三元，其中再生能源五點五八元。

如果沒有能源政策干預，何需選擇成本較高的發電方式？

台電虧損只好跟政府要錢，近年來，政府分別編列一千五百億及一千億元預算增資台電，並以特別預算補貼，除去年的五百億元，加上今年的一千億元，換言之，政府近年金援台電就高達四千億元之譜，仍無法讓台電轉虧為盈。

而且，即使有大筆金援挹注，蔡總統第二任的四年任期內，還是有三年都在漲電價。蔡英文在五二○交接前，給了即將接任的賴清德一份禮物，讓賴清德不至於在上任第一年就得處理電價這燙手的山芋。

問題是，漲電價帶來的通膨算誰的？賴清德不也是得概括承受錯誤能源政策引發的民怨海嘯？