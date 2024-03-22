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工商民生用電全漲價 柯文哲批：台電虧損 綠電吃飽

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（右）今早在立法院民眾黨團舉行記者會。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（右）今早在立法院民眾黨團舉行記者會。記者歐陽良盈/攝影

經濟部今天召開電價費率審議會，根據經濟部所提方案，工商民生用電全漲價，這波電價平均調幅11%。民眾黨主席柯文哲今天批評，民進黨執政後綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損的一塌糊塗，再叫全民補缺額。

柯文哲指出，電價調漲老百姓一定會受苦，台電過去是國營事業中表現最好的，過去都有盈餘，但到民進黨執政後，特別是過去兩年，竟然兩年虧了四千億，光電、風電、綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損的一塌糊塗，再叫大家來補這個缺額，不就是這樣嗎？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，電價調漲一定會造成民生物價波動，市井小民、年輕人生活本來就很苦，現在政府做這樣的決策，民進黨政府有義務要跟全民說清楚，為什麼民進黨派系權貴、綠油油家族等，每個都賺的飽飽的，國家的台電卻虧得慘兮兮，最後全民買單？

黃國昌說他要不客氣的講，民進黨政務官從經濟部、政務委員到國發會，有多少人是在幫這些綠營派系權貴的綠電集團護航，應站出來說清楚講明白，不要一直推說檢調在調查了，就一副事不關己；被質問和權貴吃飯、談了什麼都說不記得，黃國昌嗆「沒關係，我下禮拜質詢就來喚起你的記憶力。」

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，電價調漲最嚴重的問題是物價，她這周在財政委員會質詢過央行，央行稱對升息暫時沒有意見，但突然間又升息，升息後房貸會增加，物價會繼續高漲。

黃珊珊指出，加上電價，二月份的物價指數已經來到3.18，超過百分之二警戒線，電價調漲造成民生物價更大的負擔，國家控制物價過程中，自己把電價推波助瀾，恐將導致物價失控的狀況，這是很嚴重的後果。

電價 電費

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