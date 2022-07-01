7月1日漲價僅第一波 台灣恐迎來「電價漲不停」時代

這一次，經濟部以「國際燃料價格上漲，台電虧損」為由，調整電價。但由於年底選舉在即，僅針對高壓、特高壓用電的2.2萬戶、住宅用電1000度以上的36萬戶開刀。但，這僅是杯水車薪，根據能源專家的計算，即便漲價增加290億的營收，台電今年仍要虧損上千億，未來幾年的發電成本還會增加，至少都是「千億」起跳。

所以7月1日之後，還會迎來第二次、第三次的漲價……，全民恐要迎來「電費漲不停」的時代。

電力、電價原是單純科學問題，但政黨輪替後的台灣，早被扭曲成意識型態議題。此次電費漲價，經濟部以「國際燃料價格上漲」為由調整，本是無可厚非。但，即便燃料價格不上漲，台灣也是勢在必行。

原因很簡單，就是失衡、不切實際的新能源政策所致。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸說，政府最需要檢討的就是現行的能源政策。台電今年的發電成本飆漲，比例過高的火力發電（包含燃煤與燃氣）是主因。台灣整體火力發電占比已連續兩年上升，去年的火電占比更高達83.4％。在核二1號機於去年7月停止運轉後，今年全年的火電占比一定還會增加，導致發電成本「完全沒有下降」的可能性。

葉宗洸進一步指出，核電去年發出278億度電，每度電的成本是1.39元，比火力發電、綠電都便宜許多；回顧過去六部核電機組都正常運轉時，每年供電超過400億度以上，當時的成本每度僅1元。若不是躁進的新能源政策致使核電占比大幅下降，今日的電價調整就有機會避免出現「暴衝式」的漲幅，更不會因此影響到企業的經營。

失衡的能源政策，恐帶來至少3000億財務黑洞

這一次，經濟部僅針對高壓、特高壓用戶漲價15％，以及住宅用電1000度以上用戶漲價9％，無非是想降低民怨，卻疏忽了用電大戶可是外銷出口的尖兵，去年出口金額就高達4464.5億美元，創下歷史新高，年增率為29.4％。

其實，高壓、特高壓用電大戶幾乎都是重要的外銷廠商，勢必會影響產業發展及投資的意願，甚至進一步衝擊民生消費，恐有經濟衰退的疑慮。「如果大廠多付一點電費，對台灣的能源發展有幫助也就算了，偏偏這僅是九牛一毛，根本無法治本，」一位業者說出真相。

葉宗洸根據台電公開的數據指出，去年台電的發購電共2488億度，每度電的燃料成本為1.2426元，燃料成本支出3091.5億元。他並預估今年的發購電會達到2600億度，每度電的燃料成本將大漲到1.9235元，燃料成本支出會擴大到5001.1億元，今年恐比去年增加1909.6億的燃料支出，即便7月1日電價調漲後，可增加290億元的收入，仍難以彌補缺口，加加減減後，今年底台電的負債至少是1619.6億元。

更何況台電的負債表並未包含核四的呆帳，初估至少3200億以上。

所以7月1日只是第一次調漲而已，以後還會調漲幾次，沒人知道。但，最終一定會轉嫁至全民身上。

雖然執政黨已坦言，2025年的能源政策無法完成，「非核家園」目標恐延遲至2027年。但失衡的能源政策，未來幾年一定會產生新的財務黑洞，預估將超過3000億元。

能源專家陳立誠算給大家看。他指出，2018年底公投，台灣通過好幾個與能源有關的提案，經濟部也應立法院要求，於2019年3月提出「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」。報告中指出「假設燃料成本不變」，2025年平均電價推估為每度3.39元，較2017年每度2.55元增加0.84元。專案報告中也預估2025年總用電量為3029億度，將此數字與0.84相乘，發電成本將上漲2544億元。

蔡政府用昂貴的發電方式取代便宜的發電方式

值得注意的是，經濟部專案報告坦承，2025年電價將上漲2544億元是基於「燃料成本不變」的假設。但令人納悶的是，既然「燃料成本不變」，為何要調漲電費？

陳立誠分析指出，除了燃料成本上漲外，影響電力成本最重要的原因，就是電力結構的改變，亦即便宜的電占比減少了，而昂貴的電占比增加了。蔡政府新能源政策的兩大重點，就是「以綠電取代核電」「以氣電取代煤電」，都是用昂貴的發電方式，取代便宜的發電方式。

過去，當核電六部機組正常運轉時，每年可發400億度的電，每度發電成本僅1元。陳立誠說，蔡政府規劃以同樣無碳的綠電取代核電，例如離岸風電、太陽能每度電的平均成本是5元，用這種綠電取代核電，每年發電成本就要增加1600億元。

這個天文數字無關國際燃料的價格，而是「電力結構」的改變。「用昂貴的氣電取代便宜的煤電，每年發電成本將增加900億元，這是專案報告中2544億元的計算基礎，」陳立誠抽絲剝繭發現。

2544億元是基於「燃料成本不變」的假設前提，如果燃料成本上漲會如何？例如2017年煤電、氣電每度的發電成本分別為1.46元及2.29元。蔡政府規劃2025年綠電占二成，煤電及氣電占八成。換句話說，3029億度電中，火電占2400億度。陳立誠說，「保守估計每度電僅漲0.5元，除了發電成本2500億元之外，又新增1200億元，這樣電價不是要漲3700億元了嗎？」

由於蔡政府已坦承目前綠電進度落後，無法於2025年完成「非核家園」目標，所以這筆超過3000億的電價上漲也會延遲至2027年，但這一筆帳是逃不掉的，「蔡政府頭已經洗下去了，全國民眾就等著承受電價漲3000多億的苦果吧？」陳立誠無奈地說。

所以7月1日電價調整後，如果電力結構仍維持不變，未來幾年還會有第二次、第三次漲價……，否則台電恐宣告破產倒閉。

使用10％核能，可減少5至10％的電價漲幅

唯一能降低發電成本的方式，就是重新檢討能源占比，妥當使用核電。「氣候先鋒者聯盟」發起人楊家法說，簡單算一下使用核能替代的效益，就可以知道日本為何要重啟核電了？

他假設台灣一年用電為2500億度（去年台電的發電共2488億度），如需調整到每度3.07元的電價（今年前4個月每度電價平均值），則一年的電能成本高達7675億元。但若增加使用10％的核能，這10％的電能，每度電的替代成本超過3塊錢（相較綠電），至少節省750億元以上，每度電價將降至約2.77元，降幅高達10％。

如果用核能取代石化燃料（煤、天然氣），無碳又環保，燃料成本將節省375億元，每度電價可以降至約2.92元，降幅約5％。

楊家法說，使用10％的核能，就可以減少5％至10％的電價漲幅，目前歐美的趨勢，都是增加或延長既有的核能機組。如此一來，還有兩個好處，減少天然氣價格上漲的衝擊；核電與再生能源併用，更有利於達到「淨零碳排」的目標。

葉宗洸則再次呼籲，缺電已迫在眉睫，政府緊抱「非核家園」神主牌的同時，是不是該認真思考修正不合時宜的能源政策，顧及民生之餘，也別忘了維持產業的競爭力。

（本文出自2022.6.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）