醫療院所為疫辛勞 綠委籲凍漲電價

「醫療院所為疫情辛苦付出，應該納入凍漲電價範圍！」綠委羅致政、劉櫂豪、江永昌與邱泰源30日聯合呼籲經濟部將醫療院所納入電價凍漲範圍。羅致政表示，醫院一般不願將成本轉移民眾，恐導致服務品質降低；邱泰源也說，近年因疫情開設專責、隔離病房，已讓醫院負擔加重，希望經濟部能網開一面。對此，行政院發言人羅秉成僅表示，經濟部會再評估。

體恤醫療凍漲電價

江永昌說，醫院雖然佔總發電量僅1%，若未納入凍漲需漲15%電價，總共佔比為萬分之15，以全台發電來看雖微不足道，但對醫院的營運成本是很重的負擔。他表示，無論是核磁共振、斷層掃描等精密醫材，都需要穩定、大量的供電，希望經濟部在決定7月電表的最後一刻，凍漲醫療院所電價。

羅致政也分析，醫療院所設備關乎重大民生，不能等同一般商業設施，雖然行政院已經衡量各方狀況，凍漲6大產業別的電價，但醫療院所在疫情期間已承受巨大負擔，希望能夠凍漲讓醫護人員維持良好服務水平，也讓民眾持續享有高品質的醫療服務。

邱泰源表示，臺大醫院一年的電費就好幾億，很多醫院體諒民眾，不願將漲電費的成本轉移到一般民眾上，但自行吸收可能會導致其他服務品質降低，如專責病房、疫苗保存等。且除了大醫院，基層醫療診所也付出很多，呼籲經濟部也要將基層診所納入凍漲範圍。

對此，行政院發言人羅秉成回應說，電價審議委員會已經定案，雖然有一些產業這幾天有意見，但還是要透過經濟部評估後再行定奪。

選舉徵召話題熱

由於羅致政與劉櫂豪都是綠營可能出馬參選地方首長的熱門人選，記者會後媒體也詢問兩人立場。台東除了劉櫂豪，前立委賴坤成也爭取參選台東縣長，對此他僅表示，最終結果由選對會公布，黨內機制民主開放，不會有人「被放生」。可能參選新北市長的羅致政則說，無論是否提名他，都會有所準備。

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