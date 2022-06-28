民間「隱藏版」用電大戶誰受害？ 調漲電費疑慮多 政府說法待檢驗

電價調整方案出爐，各界都有被拔鵝毛的痛楚與反彈，包括：用電大戶電價上調15%，業者受不了怎麼辦？住宅用電一千度以下不調整電價，民間隱藏的用電大戶有誰？六大產業電價不漲，六大之外的其他產業誰關心？漲價連帶影響民生物價，百物連漲怎麼辦？政府如何調整能源結構，才能免於缺電與再漲價？漲價後，供電穩定有無承諾？

一、用電大戶電價上調15%，業界受不了？

業界原本預期電價漲幅落在8%左右，沒想到用電大戶電價大漲15%，尤其對鋼鐵、水泥與半導體產業衝擊強烈。電爐鋼筋廠皆激烈表示，增加電費難以估算，對業者的衝擊很大；水泥業者表示，會請公會開會討論後續因應措施；電路板業者則指出，電價上漲造成支出變多、也不好轉嫁。

台玻董事長林伯豐強調，政府若全面調漲電價，是整體發電成本問題，但若只漲用電大戶，就是在處罰用電大戶，製造業恐因生產成本大增而出走。遠東集團總裁徐旭東也認為，只針對用電大戶調漲並不公平，應該要全民一起調漲節電，並強調電價費率公式計算應該是要調整，而幅度也不應該過大。

二、住宅用電一千度以下不調整電價，隱藏民間的用電大戶是誰？

為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲，但其餘的近40萬戶都是甚麼樣的用戶，也引發關注。

其中，分租套房每個租客的用電再加上公共用電，就可能超過1000度成為電價上漲的受災戶。大多數分租套房都有獨立電表，但電費計算是電表總量來計算，並採分段價格計費。也就是說，一旦分租套房的總用電量超過1000度，超出的電量就會受到漲價的影響，再由租客來分擔。此外，雅房租約通常有規定每度電的價格，是否漲價還得看房東的決定。

此外，住戶中常見的高耗能項目也紛紛被點名，尤其是電動車、冷氣與加密貨幣等。台電針對冷氣項目解釋道，1千度就是每日用電超過33度，取決於民眾住家空間、冷氣台數與冷氣使用習慣。若以一般家庭1噸一天開8小時約3.92度計算，需要有三台1噸冷氣，且24小時同時運轉，單日住宅用電量才會超過35度。

三、六大產業電價不漲，其他產業誰關心？

旅宿業方面，創意旅行社董事長李奇嶽受訪時表示，民宿與旅館產業的電力花費相當高，尤其在夏季用電時刻狀況更嚴峻。他以自家經營的民宿為例說，「一個月的電費就高達兩、三萬元，一定會超過一千度凍漲的規定」。他表示，觀光旅宿業正在從疫情的傷害中恢復，希望政府能給大家緩口氣的時間，提供一定的協助（凍漲、補助等）。

辦公室用電方面，辦公室採行特定的累進電價制度，適用於小型營業場所、小商店、辦公室等營業性質的機構。但許多辦公大樓的承租企業無獨立電表，根據106年的統計顯示，國內辦公大樓用電契約容量超過800kW的用電大戶約有209家左右，將面對電價高漲的狀況，會不會調節與辦公室的契約電價，還有待觀察。

另外，超商、量販店方面，雖然六大凍漲僅點名百貨業，但全家企業公關受訪時表示，便利超商、量販店因為與民生息息相關，都屬於凍漲的對象。除了少數在科學園區的門市會受到連帶的影響，但這些門市比例不到5%，影響不大。

四、漲電價連帶影響物價，百物連漲怎麼辦？

行政院發言人羅秉成表示，近期因為俄烏戰爭影響，輸入通膨讓物價受到一定的影響，讓食品類物價略高於其他亞洲國家，由於已經影響到民生，行政院副院長沈榮津所帶領的物價穩定小組，已在密切關注國內物價發展與變動。

經濟部次長林全能也說，政府也會關心這次電價調漲對於物價的影響，行政院物價穩定小組也會隨時監控物價。

五、政府能源結構如何調節，才能免於缺電、漲價？

經濟部表示，會持續督導台電進行電源開發計畫，包含台電的大潭、興達、台中、協和及IPP等燃汽機組開發案，預估2021至2027年間燃汽機組約淨增加1460萬瓩，其中包含2024年新增100萬瓩，已由民營森霸電力100萬瓩得標。

但根據政府非核家園政策規劃，2025年時要能源發電占比要達到532，即燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，不過，立法院預算中心指出，依據經濟部能源局資料，2025年的再生能源發電占比僅15.27%，未能達標。

經濟部指出，是因經濟高度成長、半導體設廠及台商回流等因素，帶動用電及發電量，使得總發電量由2575億度，成長至3175億度，且綠能裝置量不變情況下，分母變大才導致占比變小。能源局會滾動考量用電成長，已有規劃增加總發電量，也反映在能源局的估算上，占比數字變化，並非電的總量不足。

六、供電穩定有無承諾？達成效果如何？

蔡英文總統接見「八大工商團體理事長」時曾指出，政府將維持供電穩定，持續增加再生能源建置進度。經濟部也表示，會持續督導台電進行電源開發計畫，包含台電的大潭、興達、台中、協和及IPP等燃氣機組開發案，預估2021至2027年間燃氣機組約淨增加1460萬瓩，其中包含2024年新增100萬瓩，已由民營森霸電力110萬瓩得標，以確保能源穩定供應。

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