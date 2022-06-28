考驗神山？電費漲台積電年增40億成本 鄉民抖喊：其實最怕這事發生

經濟部27日宣布調漲電費，決議從今年7月至9月平均電價調漲8.4%，高壓及特高壓的產業用電大戶漲幅更高達15%，消息一出引發電爐煉鋼業譁然，坦言「還是要吞下去」，轉嫁成本已成必然，不過晶圓大廠台積電、聯電相對反應低調，僅稱會配合政府政策，全力節能減碳。就有鄉民發文詢問，台積電電費上漲15％，算一算一年就會增加數十億成本，「這樣獲利會受到影響嗎？」，貼文曝光後引發鄉民討論，許多人都認為台積電根本不怕電費調漲，只怕「停電」這一事突然發生。

經濟部拍板電費調漲，針對用電大戶一口氣漲價15%，讓電爐煉鋼業、水泥業紛紛大喊吃不消，更有學者直呼「下手太重」，直言政府誤判下半年經濟局勢，下半年出口大受影響的廠商將面臨內外夾擊，電價即使不調，經濟要保三都不容易，如今企業下半年經營會更加困難。不過也有學者緩頰，這波電價調整已經是對社會衝擊最小的方案，但也憂心漲電費會提高民眾的通膨預期心理，消費者物價指數（CPI）一定會漲。

當電費一漲，首當其衝的一定用電大戶，以台積電來說，有媒體估算台積電恐怕一年會增加40億電費成本，有鄉民看到相關消息，也擔心護國神山遭到電費漲價衝擊，發文表示「這次台積電被灌15%電價上去，成本算一算會多了將近上億元成本，這樣獲利會受到影響嗎」。

貼文一出引發鄉民熱議，許多人認為台積電不怕漲價只怕「停電或缺電」，「停電最慘」、「台積電應該比較擔心不漲電價導致缺電吧」、「GG應該在意的是停電和跳電」、「台積電連最貴的綠電都包了，還嫌不夠，擔心它幹嘛」、「GG連貴鬆鬆的綠電都買...擔心那15%？」、「只要保證不斷電，雙倍它都會買單...」。

針對電費調漲，台積電27日表示，台積公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標；亦遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。