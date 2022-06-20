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地牛20日9點翻身 學者：嚴防餘震

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
20日早上9時5分花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0有感地震，圖為台中市校園地震演練。（台中市政府提供）
20日早上9時5分花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0有感地震，圖為台中市校園地震演練。（台中市政府提供）

「地殼能量不斷累積，地震規模恐再抬升！」20日早上9時5分花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0有感地震，全台搖晃，好在電力系統供電均正常。中研院地球科學所兼任研究員汪中和受訪時表示，因為台北市盆地，震波會反覆折射，所以會有比較大的搖晃感，並警告未來還有發生地震的可能性。

地牛9點上班

根據中央氣象局最新測震資訊，今天上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里（位於花蓮縣光復鄉）。

外界擔憂地震是否影響台灣電力運作狀況？台電則表示，「電力系統供電正常」；原能會表示，這次地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。

台北震度達2級，台北捷運公司表示，接獲地震2級消息後，立即按照SOP，進行列車慢速巡軌作業，目前暫無異常回報；台中捷運也為了避免危險發生，正降速行駛。

嚴加防範餘震

20日的地震規模6，震源深6.8公里，汪中和表示，由於此次地震是淺層地震，震央附近花蓮地區震度達5級，感受會很明顯；而由於台北都會區是沉積盆地，震波會反覆折射，放大搖晃感，但是震度低，僅須提高警覺，防止物品掉落即可。

汪中和表示，目前震央附近已發生規模5的餘震，未來還有餘震發生的可能，要嚴加防範。他強調，「受到地球暖化，地殼能量不斷持續累積的影響，未來全球的地震規模、頻率還會抬升」，地震危害是嚴重的挑戰。

他指出，台灣自2018年9月以來，每個月的有感地震次數，除了2021年7月、2022年3月較多外，其餘月分都偏低，顯示板塊擠壓的能量未能紓解，地震風險高，是需要大家格外提高警覺，做好防震、避震的準備工作。

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地震 花蓮

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