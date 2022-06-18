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竹市消防員返回輪胎行火場 贈玩具吊飾獻祝福

中央社／ 新竹市18日電
新竹市消防局中山分隊今天重返現場製作火災報告時，特別準備消防玩具吊飾，將祝福贈給逝者，跟著天使去快樂玩耍。圖擷自新竹市消防局中山分隊臉書
新竹市消防局中山分隊今天重返現場製作火災報告時，特別準備消防玩具吊飾，將祝福贈給逝者，跟著天使去快樂玩耍。圖擷自新竹市消防局中山分隊臉書

新竹市東大路「正義輪胎行」火警釀8死悲劇，新竹市消防局中山分隊今天重返現場製作火災報告時，特別準備消防玩具吊飾，將祝福贈給逝者，跟著天使去快樂玩耍。

新竹市消防局中山分隊今天在臉書（Facebook）發文表示，近日協助火場重建、訊問筆錄、製作火災報告，消防員們都相當忙碌，但還是花了些時間發文抒發心情。

消防人員分享，今天早上回到火場重新拍攝鐵皮受燒的空拍照，焦黑的傢俱雜物已被清走，取而代之的是屋外新搭鐵皮；烈火焚燒後的焦臭味已不再，取而代之的是悼念花束撲鼻而來的花香。

消防人員說，看見現場擺放了整排花束，一股悲傷感湧上心頭，一陣鼻酸，於是決定準備小朋友最喜愛的消防車、消防員吊飾回到現場。

消防人員表示，希望幾名小朋友能帶著消防哥哥們的祝福，跟著天使往更美好、更善良的地方，快樂玩耍去，接下來消防哥哥們要收拾情緒，在工作崗位上繼續幫助其他需要幫忙的人了。

消防人員昨天也在臉書分享，當晚大家耗盡了所有能力與體力，在現場射水、滅火、入室、搜索、壓制、挖掘，冒著H鋼軟化、2樓樓板與傢俱從頭頂掉落的風險，哪怕只有一絲絲的希望，也緊抓不放。

消防員說，面對災害時感受到自己的渺小與無助，阻止不了這場悲劇的發生，願逝去者平安極樂、無痛無苦。

新竹 消防員 火災

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