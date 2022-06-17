快訊

桃園2屍3死棄屍案嫌犯今投案 被害家屬在泰提殺人告訴

「加收平台費」惹議...831人怒投訴消保官 foodpanda回應了

新竹輪胎行火警釀8死 二兒子點燃衛生紙縱火

中央社／ 新竹市17日電

新竹市東大路一段「正義輪胎行」火警釀8死，縱火的陳彥翔目前仍在加護病房治療，屋主昨晚到警局製作筆錄還原事發經過，供稱陳嫌灑汽油後點燃衛生紙引發火勢。

新竹市東大路一段「正義輪胎行」15日晚間發生火警，4大人、4小孩葬身火海，起火原因竟為屋主的二兒子陳彥翔與家人吵架後，憤而買汽油潑灑縱火。

陳姓屋主昨晚到警局製作筆錄，他向警方表示，陳彥翔當晚買了汽油返回家中，在室內1樓潑灑汽油，他們兩人持續口角，陳彥翔盛怒下以打火機點燃衛生紙後，丟在地上，瞬間引發大火。

陳姓屋主供稱，當時火勢延燒很快，屋內的大人們見狀衝上2樓救小孩，但就再也沒有下來，4名大人、4名小孩就這樣葬身火海。

屋主供稱，他曾打算準備新台幣50萬元讓陳彥翔搬出去住，但陳彥翔卻一直希望能將輪胎行賣掉。由於陳彥翔欠下不少銀行貸款，案發前屋主有指責兒子亂借錢，陳彥翔竟情緒失控縱火燒家。

由於目前涉嫌縱火的陳彥翔因被燒燙傷和嗆傷，目前仍在醫院加護病房插管治療，雖然意識清楚，但還無法製作筆錄，仍有部分疑點尚待釐清，全案警方朝殺人和公共危險罪偵辦。

縱火 衛生紙

延伸閱讀

竹市縱火釀8死案 犯保協會全力援助倖存屋主

竹市縱火8死悲劇 民眾赴輪胎行獻花悼念「願逝者安息」

輪胎行逆子縱火害8死 律師曝原因：壓力鍋爆炸

竹市縱火8死靈堂 長子穿隔離衣上香 屋主崩潰大哭

相關新聞

竹市縱火8死DNA比對出爐 今天將開死亡證明書

新竹市輪胎行縱火8死命案，受到全國矚目，新竹地檢署由檢察長張介欽指示專案分工偵辦，由於8具遺體燒的焦黑碳化，檢方請法醫研...

射箭國手林詩嘉女閨密縱火案身亡 外國男友首現身致哀

新竹市正義輪胎行縱火案釀8死悲劇，陳姓犯嫌因雙手、後頸一、二度燙傷，因擔心有發炎問題，目前插管觀察中，今天確定不會出加護...

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

新竹市東大路正義輪胎行發生縱火8死悲劇，前晚在火場倖存的56歲陳姓屋主身心疲憊，由於鐵皮屋住處被大火燒毀，市府雖有安排市...

新竹縱火案釀8死 她曝原因：住鐵皮屋等於沒給自己留活路

新竹31歲男子與家人發生口角縱火，意外導致8人命喪火窟。網路紅人「護樹老娘」Angela Chang翻出火災現場照片，坦言「住這樣的房子是連一點給自己生路的餘地都沒有，這8個人連逃都沒有機會逃」。

竹市縱火8死悲劇 民眾赴輪胎行獻花悼念「願逝者安息」

新竹市東大路正義輪胎行縱火案8人命喪火場，鐵皮建物也付之一炬，市府昨天已在建物周邊搭建鐵皮圍籬防護。8死悲劇令各界遺憾，...

輪胎行逆子縱火害8死 律師曝原因：壓力鍋爆炸

新竹31歲男子因與家人發生口角縱火，意外導致8死，其中4人甚至是7歲以下幼童。律師李怡貞感嘆，「其實生活中的各種小事小衝突，確實長年累月的累積到一個程度，就是會有壓力鍋爆炸的時候，憾事往往都因此產生」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。