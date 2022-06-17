新竹輪胎行火警釀8死 二兒子點燃衛生紙縱火

新竹市東大路一段「正義輪胎行」火警釀8死，縱火的陳彥翔目前仍在加護病房治療，屋主昨晚到警局製作筆錄還原事發經過，供稱陳嫌灑汽油後點燃衛生紙引發火勢。

新竹市東大路一段「正義輪胎行」15日晚間發生火警，4大人、4小孩葬身火海，起火原因竟為屋主的二兒子陳彥翔與家人吵架後，憤而買汽油潑灑縱火。

陳姓屋主昨晚到警局製作筆錄，他向警方表示，陳彥翔當晚買了汽油返回家中，在室內1樓潑灑汽油，他們兩人持續口角，陳彥翔盛怒下以打火機點燃衛生紙後，丟在地上，瞬間引發大火。

陳姓屋主供稱，當時火勢延燒很快，屋內的大人們見狀衝上2樓救小孩，但就再也沒有下來，4名大人、4名小孩就這樣葬身火海。

屋主供稱，他曾打算準備新台幣50萬元讓陳彥翔搬出去住，但陳彥翔卻一直希望能將輪胎行賣掉。由於陳彥翔欠下不少銀行貸款，案發前屋主有指責兒子亂借錢，陳彥翔竟情緒失控縱火燒家。

由於目前涉嫌縱火的陳彥翔因被燒燙傷和嗆傷，目前仍在醫院加護病房插管治療，雖然意識清楚，但還無法製作筆錄，仍有部分疑點尚待釐清，全案警方朝殺人和公共危險罪偵辦。