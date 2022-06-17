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竹市縱火釀8死案 犯保協會全力援助倖存屋主

中央社／ 新竹縣17日電

新竹市「正義輪胎行」被縱火釀8死，在火場倖存的陳姓屋主昨天守在靈堂一夜，陪伴逝去親人，犯保新竹分會除安撫受創情緒，也將協助處理後事，助其度過難關。

此起案件，造成陳家11口中8人死亡，已在新竹市殯儀館羽化館設置靈堂，今天陸續有親友前來致哀，氣氛凝重哀傷。

犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，陳姓屋主面對這起意外，心靈受創嚴重，且從火災現場逃離時，未有攜帶任何物品，將全力協助所需生活物資，也會協助相關法律問題。

陳進興說，陳姓屋主從昨天守在靈堂，分會由專任人員留下，陪伴陳姓屋主家屬，給予精神支持與陪伴。

犯罪被害人保護協會新竹分會今天提供新聞資料指出，新竹地檢署檢察長張介欽、分會律師魏廷勳，昨天帶領訪視團隊，前往新竹市立殯儀館關懷慰問被害人遺屬。

分會律師魏廷勳在現場向家屬說明相驗程序及後續流程，讓家屬能了解程序，以安定心情。

新竹 陳進興

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