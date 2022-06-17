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新竹縱火案釀8死 她曝原因：住鐵皮屋等於沒給自己留活路
新竹31歲男子與家人發生口角縱火，意外導致8人命喪火窟。網路紅人「護樹老娘」Angela Chang翻出火災現場照片，坦言「住這樣的房子是連一點給自己生路的餘地都沒有，這8個人連逃都沒有機會逃」。
Angela Chang在臉書貼文表示，她找出輪胎行的照片，只見「鐵皮屋、外面焊接上了鐵窗」，她表示，鐵皮屋一但發生火災，多數由於內部火載量甚高，火災猛烈度甚大，短時間即超越鋼結構桿件的耐熱強度，其鋼骨容易因受熱而彎曲，整間鐵皮屋即會因重心不穩，失去平衡而塌陷。
且鐵皮屋建築物內通常無防火區劃，一旦火災形成，如初期無法控制，在預燃相乘效應，可燃物會加速分解，致命之閃燃現象往往在消防隊介入時就已發生，增加了消防搶救困難。
她指出，這種建築結構是不具防火的功能，連要救都沒機會救。她無奈表示，「台灣還有多少死亡鐵皮屋？政府在明知鐵皮屋火災連搶救的機會都沒有，竟然還能核發建照、給予水電供應？這也太嚇人了吧？這算不算政府失職呢？」
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