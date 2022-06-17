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輪胎行逆子縱火害8死 律師曝原因：壓力鍋爆炸

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。記者許正宏／攝影
新竹市東大路輪胎行前天深夜遭縱火，八人命喪火窟。記者許正宏／攝影

新竹31歲男子因與家人發生口角縱火，意外導致8死，其中4人甚至是7歲以下幼童。律師李怡貞感嘆，「其實生活中的各種小事小衝突，確實長年累月的累積到一個程度，就是會有壓力鍋爆炸的時候，憾事往往都因此產生」。

律師李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」貼文表示，近日發生兩起「家事案件」，包括新竹31歲男子因與家人口角而縱火，導致8人死亡，另一起則為夫妻吵架，妻子忍無可忍刺死丈夫。

李怡貞表示，生活中的衝突經過長期累積，就會導致壓力鍋爆炸，「刻意漠視或是逃避解決問題，總是會讓事態往壞的地方發展。適時的尋求諮商或是諮詢，真的多少能避免憾事發生」。

李怡貞指出，「如果自己有相當的自覺，提早找律師或是心理諮商師諮詢，通常有律師幫忙踩剎車，有心理諮商師協助調整自己的心態，那麼未來就算進入訴訟，心情也不會那麼浮躁或是不踏實，不會不經大腦的說話或是莽撞行事」。

李怡貞表示，「家事事件的當事人很常見的是執著在自己為是的認知上，大概都是，自己都是對的，別人都是錯的，但是客觀上其實別人看來都各自有錯。一味迎合當事人需求可能導致事情惡化」。

李怡貞說，有時候一句話、一個動作就算比較強硬，但如果效果像賞了一個耳光以後的清醒，可能救了一個人或一個家庭，「如果你現在正處於家事事件當中的水深火熱，請你也一定要像旁邊的人求救，而不是自己吞在肚子裡。壓力鍋的總是洩氣閥需要有人來幫忙轉開」。

李怡貞強調，如果遇到有人求救，請一定要強而有力的協助他轉開洩氣閥，「而不是火上加油提油救火，讓一切原本可以美好的日子，變成焦黑碳化的殘骸」。

律師 新竹 縱火

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