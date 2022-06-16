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竹市輪胎行火警釀8死 疑二兒子不滿父親偏心縱火

中央社／ 新竹市16日電

新竹市31歲男子陳彥翔昨晚與父母吵架後，購買汽油涉縱火燒死8名家人。據鄰居透露，陳父疑有意將店面留給大兒子，引發二兒子陳彥翔不滿，昨晚情緒失控疑與金錢問題有關。

新竹市東大路一段「正義輪胎行」昨晚發生火警，4大人、4小孩葬身火海，起火原因竟為屋主的二兒子陳彥翔，疑與家人吵架憤而縱火。

鄰居向媒體透露，由於當地有傳聞要進行都市更新，陳父的店面也在都更範圍內，但建商都更重新分配後可能會只剩一間店面，據說陳父是因為有意將店面留給大兒子，引起二兒子不滿，於是兩人常有口角。

據陳彥翔父親說法，陳彥翔有向銀行借貸，疑似也有私人貸款，平時有在玩線上賭博電玩，缺錢花用時會向家中要錢，昨晚雙方再次為了金錢問題發生口角。

陳父表示，陳彥翔在吵完架後負氣開車離家，後來就帶了購買來的汽油，潑灑在停於廠內的機車，並拿起衛生紙點火，陳父見狀上前阻止仍來不及，火勢迅速燃燒。

陳父說，當時妻子、女兒、2名媳婦及4名孫子都在2樓，有家人聽見爭吵聲後下樓查看，發現起火後又衝上樓要救小孩，但由於火勢延燒太快，樓上4名大人、4名小孩疑遭濃煙嗆暈，無法及時逃離。

陳父透露，過去曾拿新台幣50萬元給陳彥翔，希望能自己去外面創業，但陳彥翔嫌經費不夠，陳父只好把輪胎店交給陳彥翔打理，盼他成材；陳父抱怨，雖然店面給二兒子經營，卻沒有用心。

警消表示，陳彥翔雙手二度燙傷起水泡、後頸一度燙傷，燙傷面積占全身15%，目前預防性插管治療中，預計還要觀察3至5天才能進行筆錄。

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