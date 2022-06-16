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8死案嫌犯辯「只想嚇父親」 但菸不小心掉下去也想進去救人
新竹市30歲男子陳彥翔15日晚間與父親發生爭吵後負氣出門買汽油縱火，使包含自己妻小在內共八名家庭成員全葬生火窟；警方調查，陳疑似與父親因金錢發生口角，才會縱火洩憤；據陳男父親指出，二兒子整天在外無所事事，到處向銀行與私人借貸，加上長期沉迷線上賭博電玩、缺錢花用，不時就會伸手向父母要錢，昨晚雙方才會又因金錢問題發生口角。
陳男被戒護送醫時辯稱，案發當時因在氣頭上，開車至加油站買汽油後，原本只是想潑汽油嚇嚇父親，但當時因為跟父親拉扯，嘴上叼的菸不小心掉下去，沒想到菸頭竟引燃大火，一開始他也想進去救人，但因為火勢太大束手無策，自己也被火燒傷。
15日晚間，陳男與父親因金錢問吵得不可開交，陳隨後負氣離家，開車到加油站買汽油。陳的父親原不以為意，準備收店打烊，便將家中四輛機車牽進屋內一樓擺放，此時陳買完汽油返家，氣憤朝機車潑灑，父親見狀後雖上前拉扯，仍無法阻止陳點火，屋內家人聽聞吵鬧聲也下樓查看，卻發現一樓起火，趕緊回二樓搶救小孩，最後全遭濃煙嗆暈，四大四小全倒臥在陳與妻子的臥室，陳與父親則往門口逃跑，躲過一劫。
目前陳男雙手二度燙傷起水泡、後頸一度燙傷，傷燙傷面積佔全身15%，預防性插管治療中，預計還要觀察3至5天看有沒有肺炎症狀，才能拔管進行筆錄。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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