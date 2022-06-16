獨／竹市輪胎行縱火燒死8人 消防專家曝「逃不掉」真相

新竹市東大路鐵皮輪胎行昨深夜遭縱火，因火勢延燒快速，8人逃生不及死亡，消防學者指出，法規針對5層以下建物規範有限，且完全不用設撒水，大幅增加存活難度，現有逃生救災演練也鮮少納入一樓起火、堆積物品的不利情境，導致民眾缺乏相關避難意識，可藉獎勵政策導引民眾自保。

中央警察大學消防系教授簡賢文指出，這起「最悲慘的縱火案」是一樓起火，建物無區劃阻擋火煙上竄，加上鐵皮屋本身熔點低、易變形，常規的就地避難、等待救援全不適用，就算住戶持手提滅火器，要在暴露大量火煙情況下自行滅火，沒有專業防護裝根本不可能。

簡賢文指出，法規規定5層樓以下新建物以下，須設手提滅火器、出口標示、緊急電源等，但我國太多既存老建物，不受法規限制，絕大多數只裝獨立式住警器，且僅有通報屋主效果，無法連動警告周邊住戶，案發輪胎行更是獨門獨院，案發當下難通知有能力者就近幫忙，消防隊到場時往往太遲。

簡賢文表示，住警器沒有干預火災能力，安裝撒水才是最佳解，美國多獨棟、木造建築，過去火災死傷多，但透過保險公司減低保費與政府減稅等手段，廣泛推廣安裝住宅用撒水設備，雖然不能完全撲滅火災，但可短暫壓制火勢，延長黃金逃生時間，大幅降低死亡人數；美國市面到處可見易裝、省錢、省力的簡易型住宅自動撒水設備。