竹市輪胎行紛爭起因都更？ 市府：建物不在都更範圍內

新竹市東大路輪胎行昨夜驚傳縱火案，1家8人命喪火場。有鄰居透露，縱火的陳家二兒子疑因都更分家產問題，跟家人紛爭後憤而縱火。竹市府今天指出，過去因協調不成，屋主沒有加入意願，該建物實際並未納入都更範圍內，後續將視屋主意願，詢問是否要再加入縣府的都更案。

據了解，東大路親仁段部分屬於新竹縣政府土地，由縣府進行都更案，周邊私有地透過協調視地主意願是否加入。有附近臭豆腐店老闆說，二兒子昨晚有來買晚餐，曾聊了兩句，提及未來房子都更後，想在東大路買個店面「自立門戶」，不與父兄同住。

竹市府指出，輪胎行土地為私有地，經查證先前因為協調不成，陳姓屋主不同意納入都更案，因此根本不在都更的範圍內。另據了解，都更案較有爭議的是輪胎行附近的縣有地，有非法占用問題，對縣府推進都更案而言，要處理違建占用問題較為棘手。

輪胎行縱火燒毀後，是否可以再納入都更？竹市府指出，這部分須由地主提出，市府會基於關懷協助立場，向縣府詢問，是否能讓地主有重新加入機會，協助都市更新。

至於，輪胎行建物為30年房子，據市府了解，建物為違章建物，但過去沒有檢舉違章紀錄。