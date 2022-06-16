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竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

竹市輪胎行紛爭起因都更？ 市府：建物不在都更範圍內

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰巫鴻瑋／新竹即時報導
竹市輪胎行昨晚大火，造成8人喪命悲劇。記者張裕珍／翻攝
竹市輪胎行昨晚大火，造成8人喪命悲劇。記者張裕珍／翻攝

新竹市東大路輪胎行昨夜驚傳縱火案，1家8人命喪火場。有鄰居透露，縱火的陳家二兒子疑因都更分家產問題，跟家人紛爭後憤而縱火。竹市府今天指出，過去因協調不成，屋主沒有加入意願，該建物實際並未納入都更範圍內，後續將視屋主意願，詢問是否要再加入縣府的都更案。

據了解，東大路親仁段部分屬於新竹縣政府土地，由縣府進行都更案，周邊私有地透過協調視地主意願是否加入。有附近臭豆腐店老闆說，二兒子昨晚有來買晚餐，曾聊了兩句，提及未來房子都更後，想在東大路買個店面「自立門戶」，不與父兄同住。

竹市府指出，輪胎行土地為私有地，經查證先前因為協調不成，陳姓屋主不同意納入都更案，因此根本不在都更的範圍內。另據了解，都更案較有爭議的是輪胎行附近的縣有地，有非法占用問題，對縣府推進都更案而言，要處理違建占用問題較為棘手。

輪胎行縱火燒毀後，是否可以再納入都更？竹市府指出，這部分須由地主提出，市府會基於關懷協助立場，向縣府詢問，是否能讓地主有重新加入機會，協助都市更新。

至於，輪胎行建物為30年房子，據市府了解，建物為違章建物，但過去沒有檢舉違章紀錄。

都更 縱火

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