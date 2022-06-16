新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

新竹市東大路輪胎行昨晚發生縱火事件釀8死，31歲陳姓縱火犯嫌輕傷送醫，警方今指出，陳嫌疑跟父親因金錢糾紛發生口角，憤而外出購買汽油後返家縱火，警方第一時間獲報到場後，就將陳嫌依現行犯當場逮捕，目前戒護就醫治療，初步了解無相關家暴紀錄，全案依殺人、縱火罪嫌偵辦。

昨經警消連夜搶救，共尋獲8具遺體，經檢察官、法醫及鑑識人員連夜相驗，確認身分分別是陳嫌的母親、妹妹、老婆及3個小孩，兄嫂及1名孩子。

據悉，陳嫌有詐欺、毀損、竊盜前科，平常在家幫忙輪胎行生意，但在經營理念上與父親有所不同，兩人時有口角。15日晚間，陳嫌因金錢問題與父親發生口角，隨後負氣離家，開車前往加油站買汽油，返家欲縱火，父親發現後雖及時制止，但兩人拉扯時仍不慎將火引燃，造成8名家庭成員來不及逃離火場。