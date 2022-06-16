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新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

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縱火燒死自己母親、妻子與三個孩子等8人 死者年籍身分均確認

聯合報／ 記者王駿杰張裕珍巫鴻瑋／新竹即時報導
現場經警消連夜搶救，尋獲8具遺體，經檢察官、法醫及鑑識人員連夜相驗，目前身分皆已確認，分別是嫌犯的母親、妹妹、老婆及3個小孩，兄嫂及1個孩子。記者張裕珍／攝影
現場經警消連夜搶救，尋獲8具遺體，經檢察官、法醫及鑑識人員連夜相驗，目前身分皆已確認，分別是嫌犯的母親、妹妹、老婆及3個小孩，兄嫂及1個孩子。記者張裕珍／攝影

新竹市東大路輪胎行昨天10點多發生縱火事件，31歲陳姓縱火犯嫌輕傷送醫，目前戒護就醫治療中，另有8名同住家人逃生不及葬生火窟，釀4大4小身亡悲劇，包括陳嫌自己的妻子與三個孩子。該輪胎行陳姓屋主為一家三代同堂，縱火犯嫌為二兒子，據悉昨晚疑為了「洗碗」細故，與家人大吵後竟潑汽油縱火。

現場經警消連夜搶救，尋獲8具遺體，經檢察官、法醫及鑑識人員連夜相驗，目前身分皆已確認，分別是嫌犯的母親、妹妹、老婆及3個小孩，兄嫂及1個孩子，新竹市警察局今早9點開記者會說明。死者資料：

1.陳姓屋主妻子：56歲

2.陳姓屋主女兒：28歲

3.陳姓屋主大媳婦：34歲

4.陳姓屋主二媳婦（嫌犯妻子）：28歲

5.陳姓屋主長子孩子：1歲

6.陳姓嫌犯孩子：3歲

7.陳姓嫌犯孩子：6歲

8.陳姓嫌犯孩子：7歲

縱火 新竹 火災

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