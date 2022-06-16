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新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

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新竹輪胎行逆子縱火8死！Google評價5星「老闆人很好」 網友哀悼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／取自google map
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新竹市東大路輪胎行昨天晚間10點多發生縱火事件，31歲陳姓縱火犯疑似為了誰該洗碗問題與媽媽吵架，釀一家三代11口8死悲劇，縱火犯則輕傷送醫，網友也不捨到該家輪胎行刷5星評價，不少人都大推老闆服務超好，也願死者安息。

陳姓縱火犯為屋主二兒子，昨晚疑似為了「洗碗」細故和家人大吵，最後竟潑汽油縱火，經檢察官、法醫及鑑識人員連夜相驗，目前身分皆已確認，罹難者分別是嫌犯的母親、妹妹、老婆及3個小孩，兄嫂及1個孩子。

該間輪胎行位於新竹市東大路與中央路口，已經開業多年，該戶屋主陳姓老闆三代同堂大家庭有11人，如今發生惡火造成8死，網友看完也相當不捨，已經有人幫老闆在Google上更改為「永久停業」。

新竹東大路的正義輪胎行發生大火悲劇後，網友也先幫改為永久停業。 圖／取自google map
新竹東大路的正義輪胎行發生大火悲劇後，網友也先幫改為永久停業。 圖／取自google map

網友也紛紛留言悼念，「願死者安息」、「R.I.P，剛好在附近看到大火，沒想到裡面有這麼多人」、「老闆前幾天才找你補胎⋯R.I.P」，不過在這之前輪胎店就有5星評價，不少人都表示「師傅到府維修的效率超棒的！而且價格公道」、「老闆真的服務超好，科學園區爆胎卡到下班時段，一通電話老闆不二話就過來了，真的超謝謝老闆」、「經濟實惠，老闆親切也很專業」。

不少網友來評論哀悼。 圖／取自google map
不少網友來評論哀悼。 圖／取自google map

新竹東大路的正義輪胎行，在Google上有5星好評。 圖／取自google map
新竹東大路的正義輪胎行，在Google上有5星好評。 圖／取自google map

新竹 縱火

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