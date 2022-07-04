澳門驗出台灣芒果陽性 陳吉仲：芒果不會確診人才會

陳吉仲今天出席「2022食育力五星城市頒獎典禮」，針對三天內兩批輸澳門的芒果被檢出新冠肺炎病毒核酸陽性，農委會主委陳吉仲今天再度重申，芒果不會確診，只有人會確診，芒果不會將covid-19傳染給人，因為全世界所有的研究，包括世界衛生組織都沒有相關的科學依據，對於澳門政府一連兩次對外宣布我芒果檢出新冠肺炎病毒表示遺憾。

陳吉仲表示，按照目前掌握的資訊，我國到澳門的芒果不多，而且出口是6月15以前，現在已經7月4號了，為何還會有這樣的一個形式？所以這個時間點讓人非常的訝異，我們還是會針對所有農民、農產貿易，用科學的根據，用國際的遊戲規則處理，所以也呼籲澳門政府，可以提供相關科學根據。 陳吉仲今天出席「2022食育力五星城市頒獎典禮」。記者胡經周／攝影