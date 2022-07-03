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我芒果在澳門確診 專家：並無針對性

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
芒果示意圖。本報資料照片
芒果示意圖。本報資料照片

「中國對農產品檢驗新冠病毒是對各國輸入的物品，並非針對台灣！」針對澳門政府近日在台灣芒果外包裝檢驗出新冠病毒，農業學者李武忠受訪時強調，芒果受汙染可能在產銷的每一個環節，政府要調查清楚來源，且中國的篩檢是對全世界，並非針對台灣，美國、印尼與越南都有產品被驗出病毒而遭暫緩進口的例子。

芒果被驗確診

澳門政府近日表示，1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒核酸陽性，暫緩品牌商入口申請一週，是3天內第2次。澳方表示，相關措施不針對任何國家和地區。對此，農委會發布新聞稿表示，依據目前科學研究，並未發現有新冠病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學。

澳門市政署則表示，一直參照中國對冷鏈食品新冠病毒核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，並先後在來自阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港的冷鏈及乳製品的食品、內外包裝發現新冠病毒核酸檢測呈陽性。

「為何我國芒果會有病毒？政府需要調查清楚！」李武忠說明，芒果外包裝出現新冠病毒，有可能是在該公司採購、包裝或運輸的流程中出問題，農委會雖然都說芒果沒有問題，但畢竟還是驗出病毒，他呼籲政府要調查清楚在哪一個環節出問題，不要凡事泛政治化。

中國對各國做篩檢

另外他也說，中國針對境外商品檢驗新冠病毒其實滿長一段時間，理由是避免新冠肺炎病毒從食物鏈感染民眾，包括美國、澳洲與印度都曾在世界貿易組織（WTO）的會議上，反應中國這麼做恐有貿易糾紛疑慮，但目前WTO並未有仲裁結果出爐，相關問題仍懸而未解。

李武忠舉例，印度的蝦子，還有印尼、越南與美國的海鮮都有被中國（或港澳地區）驗出新冠肺炎，如果驗出1到2次，會要求貿易商停止進口1到2個禮拜，若驗出3次以上則是停止進口1個月。

他指出，中國針對進口食品外包裝進行病毒檢測「並非針對台灣」，而是全世界都這樣做。

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芒果 澳門

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