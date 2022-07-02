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影／石斑漁民憂價跌 陳吉仲：有保障收益的「地板價」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
農委會主委陳吉仲今天至輸陸占半數的屏東縣和養殖業者座談，強調穩定市場價格是目前的第一要務。記者潘欣中／攝影
農委會主委陳吉仲今天至輸陸占半數的屏東縣和養殖業者座談，強調穩定市場價格是目前的第一要務。記者潘欣中／攝影

中國大陸暫停台灣石斑魚進口，農委會祭出延養上市加工凍儲、強化國外和擴大國內行銷三箭救市，主委陳吉仲今天至輸陸占半數的屏東縣和養殖業者座談，針對漁民憂心量大價跌、質疑政府撒錢補貼只是一時，產業未來黯淡，陳吉仲強調，穩定市場價格是第一要務，將以6月10日當周產地均價收購，是為保障漁民收益設的地板價，但不會設天花板。

陳吉仲、漁業署代理署長范美玲昨天到台南、高雄與養殖漁民面對面座談，今天下午再安排和屏東縣業者座談，但縣長潘孟安以另有行程未出席，由農業處長鄭永裕代表；農委會說明具體延養、加工凍儲貸款、補貼、獎勵措施後，縣府也加碼7月至9月第一階段措施，合格加工廠、養殖漁民檢附魚貨來源及放養量等，可獲每公斤20元加工凍儲補助，每人最高補助20萬元，另補助檢驗費。

佳冬鄉吳姓養殖戶說，屏東縣像他一樣有高達逾七成的養殖戶無養殖漁業登記證，政府鼓勵漁民延養、凍儲，讓漁民可以先喘口氣，還有1年的無息貸款，無養殖漁業登記證什麼補助都不行，電費還比照要調漲的工業用電，情何以堪；陳吉仲當場說明，將對所有養殖戶全面做魚和底泥的藥檢，合格就可上市，也適用這次的產業因應措施。

陳姓漁民說，量大價跌是自由市場機制，輸陸前龍虎斑池邊價每台斤140元，被禁後內銷魚販已開出100元低價，現在飼料漲價，加上電費開銷大，延養和凍儲都有成本上壓力，貸款怕借多賠多，心理很掙扎，希望政府能出面穩定市場價格。有漁民質疑政府撒錢補貼只是一時，且歐美日的飲食文化不同，外銷量有限，產業未來黯淡；還有漁民怪政府未做好禁藥查驗和防範借牌問題，應自我檢討重啟談判，憂心午仔魚是下個目標。

「政府不是在劃大餅，一切作為要讓石斑魚產業永續發展！」陳吉仲強調，漁民最最關心3000多噸的市場價格，將以6月10日當周產地均價收購，是為保障漁民收益設的地板價，但不能有天花板價，漁民若發現魚販以低價收購，可向在地區漁會登記，由政府媒合加工冷凍廠保價收購；目前有包括全聯社、家樂福等通路和下學期的學生營養午餐，需求量絕對超過規畫目標，搭配冷儲加工，讓產業永續。

石斑 漁民 陳吉仲 農委會

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