石斑魚、釋迦與鳳梨，全聯林敏雄屢屢「神救援」背後有何盤算？

台灣農產品屢遭中國宣布禁止進口，鳳梨、釋迦、蓮霧與石斑魚，先後上榜。農民哀嘆聲中，全聯董事長林敏雄又一次快手「神救援」。全聯背後有何盤算？

全聯今（22）日宣布認購500公噸石斑魚，這是中國禁止進口台灣石斑魚的及時雨。這已經不是第一次林敏雄以行動支持台灣農產品，員工形容，林敏雄支持台灣農產品只有一個態度：義不容辭。

相較於去年全聯賣了90公噸的石斑魚，今年的認購數量大幅成長5.5倍，占內銷量三分之一多。林敏雄在記者會上直言：「全聯身為本土最大超市通路，會一路相挺。」

一年多次神救援，鳳梨、釋迦、石斑魚皆上榜

2021年12月14日，台灣鳳梨釋迦及蓮霧接連遭中國禁止進口後，林敏雄掌握時機，第一時間跳出來相挺台灣農產品，除了認購鳳梨釋迦，還推出一系列鳳梨釋迦宣傳活動，更拍攝廣告片，把鳳梨釋迦冰比喻成與國際品牌冰淇淋哈根達斯同等級。

由於過去鳳梨釋迦內銷僅占5％，有95％是外銷，當時林敏雄坦言，扛下促銷鳳梨釋迦一案一開始「最沒信心」，靠著銷售、促銷，最後全聯銷售量達到576公噸，成長幅度超過百倍。

全聯挺台灣農產品並非個案。早在去年2月，中國以檢出有害生物禁為由，禁止台灣鳳梨進口中國。由於出口鳳梨九成是輸往中國，禁令一下，引發農民嘩然，兩萬多噸堆積成山的鳳梨一時找不到出口，全聯緊急救援，促銷300公噸，全年累計共賣了一萬公噸鳳梨。

全聯登台灣農產品最佳銷售通路

事實上，除了近年神救援鳳梨、釋迦及石斑魚。全聯對國內的農產品一直扮演重要產銷角色。早在2017年時，為了挺蕉農，全聯就以讓利保價的方式，自行吸收虧損近2億元。

八年來，全聯關注的，還包括芭樂、蒜頭、洋蔥、高麗菜等，大多是產銷易失衡、價格崩盤的台灣農產。近年，全聯積極與農漁畜產品採行契作機制，為的就是穩定供貨，並保障生產者權益的策略。

2019年全聯就與漁民合作契約生產龍虎斑。現在進一步為推廣石斑魚家庭方便食用，開發小規格包裝、搭配料理食譜，讓更多家庭提高料理石斑魚。

林敏雄表示，全聯的生鮮業務不好做，這兩年靠著疫情帶動在家自煮熱潮，生鮮的銷售量成長，全聯生鮮業績才損益兩平。

這次再度出手救援石斑魚，林敏雄有了過去促銷鳳梨釋迦、鳳梨等成功經驗的信心，針對石斑魚也會朝廣宣及新加工品來著手推動，目前已經規劃在7月推出龍虎斑沙鍋魚頭做大台灣市場。

（本文出自2022.6.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）