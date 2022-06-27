快訊

產業用電大戶調漲電價15% 台積電回應了

全裸關陽台虐死8旬翁 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

陳時中選定了？ 最新北市長民調出爐 他輸給蔣萬安、黃珊珊

捍衛石斑魚產業 屏縣府祭出3000萬補助

中央社／ 屏東縣27日電

台灣石斑銷中國受阻，養殖重鎮屏東首當其衝，捍衛石斑魚產業，縣府祭出新台幣3000萬元補助，縣長潘孟安今天宣布，符合資格加工廠、養殖漁民可獲每公斤20元加工凍儲補助。

屏東縣長潘孟安今天在「鐵石新嚐」特色便當發表儀式中宣布，屏東縣政府第一階段石斑魚產業因應措施，具工廠登記證的加工廠、魚塭所在地在屏東養殖漁民，檢附魚貨來源及放養量等，可獲得每公斤20元加工凍儲補助，每位漁民最高補助20萬元。

屏東縣政府農業處長鄭永裕說，包含補助、檢驗費用，預計動用3000萬元縣款，加工凍儲補助預計實施3個月，補助細節與正式公告日期確認後，就通知漁會正式實施。

潘孟安表示，除凍儲補助外，加強國內行銷，7月企業平台認購上線，首波推出每組2000元的龍膽石斑禮盒、屏安防疫箱；7月至9月，規劃六都行銷活動；預計9月與乖乖公司合作推出「石斑魚口味乖乖」。

此外，也強化國外銷售。潘孟安說，擴展日本與美國冰鮮或冷凍水產加工品，並搭配中央運費補貼，持續輔導業者開創新外銷通路。

石斑 漁民 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

潘孟安大啖石斑魚便當 搶先中央祭出3千萬護魚補助

搶救石斑魚被批無作為 陳吉仲：和潘孟安縣長溝通順暢

為石斑批農委會 潘孟安：政策未明朗漁民會惶恐

救石斑槓中央被指網內互打 潘孟安改口反斥：歪樓

相關新聞

潘孟安大啖石斑魚便當 搶先中央祭出3千萬護魚補助

大陸再禁台灣石斑魚輸入，讓全台養殖重鎮屏東備感壓力。屏東縣政府與台鐵合作推出「鐵石新嚐」石斑魚便當，今天首賣銷售一空。縣...

搶救石斑魚被批無作為 陳吉仲：和潘孟安縣長溝通順暢

屏東縣長潘孟安不滿農委會處理石斑魚不當，認為養殖戶未獲政府協助。農委會主委陳吉仲上午在南投草屯時表示，與潘縣長的溝通是很...

為石斑批農委會 潘孟安：政策未明朗漁民會惶恐

石斑銷中國受阻，屏東縣長潘孟安曾說自食其力救石斑，批農委會令人遺憾。今天潘孟安與漁業署代理署長范美玲同台行銷石斑魚台鐵便...

救石斑槓中央被指網內互打 潘孟安改口反斥：歪樓

大陸再禁台灣石斑魚，屏東縣長潘孟安上周批評，不知道農委會救市細節，縣府只能自食其力，一席談話被解讀為地方槓中央，網內互打...

潘孟安批農委會 陳吉仲：一直和潘縣長保持聯絡

針對屏東縣長潘孟安批評農委會對中國暫停台灣石斑魚輸入表現令人遺憾，農委會主委陳吉仲今天表示，自己跟潘縣長一直保持密切聯絡...

石斑場有沒有登錄都可外銷？ 學者：破壞制度選舉考量

中國大陸對台下石斑魚禁令已逾兩周，農委會漁業署經行政調查，針對2活魚運搬船各罰15萬送檢調、養殖場無違規事證；外銷石斑魚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。