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為石斑批農委會 潘孟安：政策未明朗漁民會惶恐

中央社／ 屏東縣27日電
潘孟安（左）上午出席公開活動後，多次與漁業署代理署長范美玲私下交談。聯合報記者魏斌／攝影
潘孟安（左）上午出席公開活動後，多次與漁業署代理署長范美玲私下交談。聯合報記者魏斌／攝影

石斑銷中國受阻，屏東縣長潘孟安曾說自食其力救石斑，批農委會令人遺憾。今天潘孟安與漁業署代理署長范美玲同台行銷石斑魚台鐵便當表示，政策尚未明朗前，漁民會惶恐。

屏東是石斑魚養殖重鎮，面積占全台一半以上，今年卻遇到中國以檢出禁藥為由禁止台灣石斑輸入，衝擊產業，養殖戶急跳腳。縣府媒合加工廠做截切、推石斑魚入菜，今天再與台鐵合作推出「鐵石新嚐」石斑魚特色便當，每份120元，首波嚐鮮價即日起至7月11日。另外與乖乖公司研發石斑魚口味乖乖，預計9月推出。

范美玲今天出席「鐵石新嚐」特色便當發表會致詞指出，面對中國片面暫停台灣石斑，農委會訂定延養、國內外行銷、凍存措施，透過此次事件，讓石斑魚銷售體質調整，提高內銷、外銷往更多國家，另外也有台鐵便當研發、企業、營養午餐團膳業者支持，帶動國內市場活絡，開創新的未來。

范美玲不忘大讚潘孟安，第一時間馬上去找通路，讓漁民的心可以安定下來，讓人感佩。

潘孟安接受媒體聯訪表示，過去活魚運搬船過度集中在中國市場，對產業造成衝擊，縣府多次商討如何化解危機，除推石斑入菜，在屏東、左營、高雄等火車站也可以買到石斑魚便當，未來也希望能擴及到全台的台鐵便當通路，此外，也與鳴日號合作，提供高檔石斑。

潘孟安曾為石斑批評「完全不知道農委會的凍存機制如何？」農委會主委陳吉仲則說自己跟潘縣長一直保持密切聯絡。潘孟安今天回應，石斑魚產業屏東是重中之重，面臨政策尚未明朗前都會惶恐，必須祭出措施穩定產業結構、安定民心，這也是地方政府應有的態度，未來結合中央政府配套，把漁民傷害降到最低。

石斑 漁民

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