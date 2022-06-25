潘孟安自食其力銷石斑 批農委會「令人遺憾」

中央社／ 屏東縣25日電
石斑魚示意圖。資料畫面
石斑魚示意圖。資料畫面

石斑銷中受阻，屏東石斑產量占全台一半以上，8月將進入石斑成長旺季，屏東縣府自行媒合加工廠截切找通路。對於凍存機制為何？縣長潘孟安直言農委會表現「令人遺憾」。

對此，農委會回應表示，潘孟安可能有所誤會，全國受影響的3600公噸石斑魚，農委會已規劃完成因應措施，並具體執行中，中央地方會與通路一起合作，全力協助石斑魚產業。

潘孟安今天出席屏東石斑魚中西麵點發表會，接受媒體聯訪指出，面對中國這次無預警禁止輸入，已違反國際貿易規範，為避免仰賴單一市場，必須做生鮮加工冷藏，近年透過冷凍廠或冷鏈加工廠，進行加工調控、凍存，2019年開始銷往美國華人市場超市，這次銷往日本預計採與美國相同模式。

潘孟安說，8月將會進入石斑成長旺季，縣府規劃市場分流，第1期已媒合3家冷凍加工廠，會進行共1500公噸的鮮魚處理，第2期會視產量進行調節，同時也布局全台零售通路商，與全聯聯繫，希望能將屏東石斑放入全台超市。

潘孟安指出，從中國無預警禁止台灣石斑輸入至今，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，真是令人遺憾。

屏東是石斑魚養殖重鎮，屏東縣政府每年都會舉辦行銷活動，將優質水產品推銷給大眾，今年卻遇到中國以檢出禁藥為由禁止台灣石斑輸入，讓養殖戶急跳腳。縣府呈現多元產銷通路，挑戰過去視為高檔食材石斑魚，融入中、西麵點中，製作成石斑Pizza、龍膽包子、石斑南瓜包，讓傳統大型宴會才會見到的石斑，也能製作成家庭菜色端上餐桌。

除了力推石斑上家庭餐桌，也與台鐵合作，將石斑魚放入台鐵便當，也與乖乖公司研發石斑魚口味乖乖，預計9月推出。

石斑 漁民 農委會

延伸閱讀

影／網路名單：林佳龍接副閣揆、潘孟安選新北？綠委：提名飛蚊症?

屏東警用車輛逾齡低於全國　新購185輛警車打擊犯罪添利器

誓為地方打拼！「屏東縣長」社群熱議人選一次看

影／看到「還我河山」石碑覺得怪 潘孟安：上任首年就打掉

相關新聞

影／石斑魚禁令漁民烏雲罩頂 屏縣府打算這樣做

大陸13日起暫停台灣石斑魚輸陸，屏東縣又占全台輸陸半數，農委會祭出調節產量、加強內銷、拓展外銷三箭因應，屏東縣政府為解決...

影／石斑魚爆借牌 陳吉仲：不要混為一談 安全檢驗合格

中國大陸自6月13日起對我下石斑魚禁令，也讓「借牌」陋習浮上檯面。農委會事後追查2混魚活魚運搬船及11養殖場，查出2活魚...

石斑魚爆借牌申報不實？陳吉仲：不要混為一談

農委會主委陳吉仲上午出席「寶島鱻魚 鮮美一夏」國產養殖水產品展售記者會，幫忙促銷石斑魚。會後受訪表示中國以驗出禁藥為由，...

申報不實又累犯 2石斑運搬船罰錢送檢調

石斑魚借牌爭議延燒，漁業署針對陸方點名的「海○」及「金○○二六號」兩艘活魚運搬船進行調查，認定這兩艘活魚運搬船，登錄三家...

為何認定運搬船「登載不實」？漁業署說明原因

石斑運禁運事件，農委會漁業署查了半個月後，依法認定石斑魚沒有借單、借牌問題，「海○」及「金○○26號」兩艘活魚運搬船，登...

石斑魚借牌調查出爐 2運搬船濫「魚」充數、開罰送檢調

中國大陸對我下石斑魚禁令，斷了占九成以上的主力外銷途徑，事後追查2混魚活魚運搬船「海○」及「金○○26號」，以及11養殖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。