石斑魚也乖乖 屏縣力推9月吃起來
台灣石斑魚銷中國受阻，屏東縣政府成立屏東石斑隊，將石斑入鐵路便當、中西麵點，更預計在9月與乖乖公司合作推出「石斑魚口味乖乖」，力挺漁民、關心石斑產業。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，辦理多場通路媒合會，規劃一系列活動力挺漁民，首波將推出龍膽石斑魚禮盒、屏安防疫箱、石斑魚中西麵點發表會、石斑魚鐵路便當等活動，更預計9月與乖乖公司合作推出「石斑魚口味乖乖」，希望民眾可以加入屏東石斑隊，一起力挺石斑產業。
縣府表示，近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制外，每年皆辦理魚產多元行銷活動。近期啟動企業認購平台上線，首先推出龍膽石斑魚禮盒，每組2000元；屏安防疫箱鮮魚舖訂購石斑魚產品者前100名，可獲得100元超商電子兌換券。
另外，7月環球購物中心Online平台上線，推出多款屏東優質石斑魚；上架國內最大賣場通路屏東龍虎斑三清條凍產品及進駐屏東物產館，推出多款屏東優質石斑魚；與乖乖公司合作推出「石斑魚口味乖乖」，預計將在9月推出，藉以增加新型態通路，以刺激國內市場需求。
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