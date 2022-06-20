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日本養殖業者願助台灣石斑 陳其邁：相信市場潛力大

中央社／ 高雄20日電
高雄市長陳其邁。聯合報記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報記者劉學聖／攝影

台灣石斑遭中國禁止輸入，日本養殖業者有意相助，洽談輸日。高雄市長陳其邁說，市府已與林慎平展開聯繫，盼配合需求供貨，相信日本會是潛力非常大的市場。

台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由禁止輸入，日媒報導，日本養殖業者表示願意相助，已開始準備洽談進口台灣石斑魚事宜。其中福島縣養殖業者「林養魚場」公司會長（董事長）林慎平為推動台灣石斑魚銷日的核心人物。

陳其邁今天出席「高雄市淨零路徑發布暨產業大聯盟成立記者會」接受媒體聯訪表示，高雄養殖石斑魚約占全台產量25%，中國又占台灣市場一半左右，這次禁止出口漁民都覺得非常冤枉。林慎平與台灣許多養殖業者，和台灣的高雄、屏東熟識，高雄市政府海洋局正在和他聯繫，盼配合需求供貨。

陳其邁指出，不論日式、西式料理，石斑魚都是餐桌上的佳餚，也是高貴魚種，肉質鮮美，在多元國際市場有競爭力，很多日本朋友非常喜歡台灣石斑，相信會是潛力非常大的市場。

陳其邁表示，市府近年也積極輔導業者開發周邊產品、拓展國內市場，並從飼料、養殖環境等進行全面改善，盼助石斑魚打入穆斯林市場。

媒體詢問台積電設廠進度，陳其邁說，楠梓產業園區6月底、7月初就會按照原定進度動工。

石斑 漁民

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