石斑出口中國受阻 蔡其昌籲制度性協助業者

中國暫停台灣石斑魚輸入，立法院副院長蔡其昌今天表示，對岸打壓農漁產品，對台灣極不友善，呼籲政府制度性協助石斑魚養殖業者，也要請大家多吃石斑魚。

中國大陸海關總署10日通報，聲稱從台灣石斑活魚檢出禁用藥物，並從13日起禁止台灣石斑魚輸入。

台中市大和屋國際美食集團認購一萬台斤龍虎石斑，並開發10道料理，今天舉辦「台灣石斑自己吃」記者會，蔡其昌與立委莊競程、農委會漁業署主任秘書繆自昌，及在地民代等人出席。

蔡其昌會中表示，對岸打壓台灣農漁產品，對台極不友善，台灣與對岸貿易都建立在政治上，風險非常大，政府分散風險，在全世界市場行銷拓展，台灣的命運不能掌握在中國手上，呼籲政府制度性協助石斑魚養殖業者。

蔡其昌說，除了政府推動，也要請大家多吃，他平時就愛吃石斑魚，自己最近剛好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診結束居家隔離出關，可以多吃石斑魚補身，幫助體力恢復。

繆自昌表示，國內石斑魚以龍膽石斑、龍虎石斑為主，台灣每年產量約1.3萬噸，今年上半年已銷售6800萬噸，約3600噸受到影響，原本外銷中國以活魚為主，目前加強內銷通路，並協助加工冷凍切片，將外銷至日本、美國、加拿大與東南亞等地。