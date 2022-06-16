屏東石斑卡池中耗飼料錢 民眾黨籲政府積極作為
中國以檢出禁藥為由暫停台灣石斑魚輸入，屏東有養殖戶多達數十萬台斤的石斑仍在池中消耗飼料錢，叫苦連天，今天民眾黨立委張其祿到產區實際了解困境，並呼籲政府要有積極作為。
張其祿今天到屏東縣佳冬鄉養殖產區了解產業困境及所需，他接受媒體聯訪指出，漁民有相當大的成本都壓在上面，關於中國禁石斑事件不是第一天才知道，若沒有實際作為，那農委會根本失職。
張其祿說，石斑屬於高經濟單價魚品，不論要轉型或是外銷都不容易，政府不能只是提供融資貸款，畢竟「借了錢還是要還」，未來如果魚還是銷不出去，不僅漁民會血本無歸，也會造成銀行體系運作問題，應該提供救濟措施、積極作為。
養殖戶蔡清凉告訴中央社記者，目前仍有數十萬台斤的魚在池中消耗飼料錢，每月光是飼料錢與電費就高達新台幣300萬元支出，過往外銷量大於內銷，外銷又以中國為主要市場，最大市場突然中斷，目前暫時靠內銷支撐慢慢賣。
「天災可以生存，沒了市場就斷氣了。」養殖戶王秋蓉則無奈說，八八風災面臨養魚以來最大損失，當時政府借錢給養殖戶紓困，還可以再爬起來，因為市場仍在，如今魚在但市場卻沒了，這樣如何生存下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言