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屏東石斑卡池中耗飼料錢 民眾黨籲政府積極作為

中央社／ 屏東縣16日電

中國以檢出禁藥為由暫停台灣石斑魚輸入，屏東有養殖戶多達數十萬台斤的石斑仍在池中消耗飼料錢，叫苦連天，今天民眾黨立委張其祿到產區實際了解困境，並呼籲政府要有積極作為。

張其祿今天到屏東縣佳冬鄉養殖產區了解產業困境及所需，他接受媒體聯訪指出，漁民有相當大的成本都壓在上面，關於中國禁石斑事件不是第一天才知道，若沒有實際作為，那農委會根本失職。

張其祿說，石斑屬於高經濟單價魚品，不論要轉型或是外銷都不容易，政府不能只是提供融資貸款，畢竟「借了錢還是要還」，未來如果魚還是銷不出去，不僅漁民會血本無歸，也會造成銀行體系運作問題，應該提供救濟措施、積極作為。

養殖戶蔡清凉告訴中央社記者，目前仍有數十萬台斤的魚在池中消耗飼料錢，每月光是飼料錢與電費就高達新台幣300萬元支出，過往外銷量大於內銷，外銷又以中國為主要市場，最大市場突然中斷，目前暫時靠內銷支撐慢慢賣。

「天災可以生存，沒了市場就斷氣了。」養殖戶王秋蓉則無奈說，八八風災面臨養魚以來最大損失，當時政府借錢給養殖戶紓困，還可以再爬起來，因為市場仍在，如今魚在但市場卻沒了，這樣如何生存下去。

石斑 漁民 八八風災 張其祿

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