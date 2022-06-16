黃偉哲：台灣農漁產品不容遭政治化打壓
中國暫停輸入台灣石斑魚，台南市長黃偉哲今天視察台南石斑魚產業時表示，台灣優質農漁產品不容遭政治化、污名化打壓。
黃偉哲今天視察台南市學甲區石斑魚養殖場，且親自拌餌料、餵食及購買石斑魚。黃偉哲指出，台灣石斑魚優質且有產銷履歷，不論是養殖、離池到運銷都「有跡可尋」，若有特定單一個案，應針對個案處理，而不是以偏概全，暫停台灣石斑魚銷往中國。
黃偉哲表示，中國不應用政治因素打壓台灣石斑魚產業，政府應堅持立場，為台灣石斑魚正名並拓展外銷，台南市政府也將配合行政院農業委員會因應措施，提升水產安全和品質，調節上市產量，強化行銷活動及海外通路拓銷，穩定石斑魚產銷平衡。
台南市政府發布新聞稿指出，台南是台灣水產養殖重鎮，養殖魚塭面積近1萬4000公頃，全國第一，其中石斑類養殖面積約為510公頃，以養殖魚苗為主，成魚養殖約占全台5％，產量約980公噸。
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