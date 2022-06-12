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石斑魚禁藥風波 專家：儘快自證清白

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國禁運台灣石斑，恐波及我國漁民，陳李農改研究團隊執行長李武忠受訪時表示，政府應儘快尋找具有公信力的檢驗機關，並公佈詳細數據與檢驗流程。（Photo on Flickr under C.C. License）
中國禁運台灣石斑，恐波及我國漁民，陳李農改研究團隊執行長李武忠受訪時表示，政府應儘快尋找具有公信力的檢驗機關，並公佈詳細數據與檢驗流程。（Photo on Flickr under C.C. License）

中國禁止石斑是政治因素？陳李農改研究團隊執行長李武忠受訪時表示，目前台灣對石斑魚的檢驗都不夠明確，公信力不高，如果想讓國際信任國產石斑，政府應找具有公信力的檢驗機關自證清白，並公佈檢驗流程與數據。此外，因應中國再禁止其他產品，政府應考量如何協助遭波及的農民，如轉作其他作物或轉業等。

不排除向WTO申訴

中國海關10日表示，將自13日起暫停台灣石斑魚輸入，蔡英文11日於臉書譴責表示，中國已違反國際貿易規範，處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，不排除向WTO申訴，而且中國遲遲不願回應台灣提供的科學證據。

她表示，已指示行政院農委會即刻啟動三項因應措施，「多元對內行銷拓展通路」、「調節上市期間及產量」、「獎勵加工及外銷」。

坐下來好好溝通

國民黨黨團早上的記者會被問到相關問題，立委曾銘宗表示，一方面希望中國可以坐下來好好談不要因少數民進黨的政治問題暫停輸入農漁產品；另一方面，他要求政府必須真正把農漁民面臨的困境解決，不是一味咒罵。

對此，農業專業臉書「Lin bay 好油」（中華農企發展協會副秘書長林裕紘）以鳳梨為例表示，現在輸到日本的鳳梨20%驗到有蟲需要薰蒸，但過去輸中驗出有蟲的比例不到1%，這不就說明中國過去讓利所以檢驗放水？石斑魚有藥的問題，不也是一樣的情況嗎？當人家不讓利了，產業卻沒有提升，能輸往哪邊去？

檢驗數據開誠佈公

李武忠指出，從目前的狀況來看，台灣石斑魚被中國檢出殘留禁用藥物應該是事實，但不排除中國實施暫停進口的措施有其他政治考量。他表示，政府已禁止會致癌的抗生素來養殖，但有沒有業者偷偷使用，仍需要業者的自律，所以政府的嚴格檢驗相當重要。

他認為，目前政府檢驗的方式是抽查，而非普查，公信力可能還沒有那麼高。他說，政府應尋找公信力的檢驗機構進行詳細調查，而且相關數據、檢驗流程都應該要開誠佈公，才能夠得到國際上的認可；同時，中國聲稱「多次」檢驗出禁藥殘留，相關的資料也應該要公布出來，才能減少雙方的誤解。

他指出，政府提出要「調節上市期間及產量」，是知易行難，因為「石斑魚是活的，不是死的」，活魚不僅需要空間，每天都要餵飼料，實際運行起來相當困難；而冷鏈技術的銷路也是相當慘澹，今年上半年外銷到美國的冷凍石班是14公噸，日本、新加坡更是掛零，顯見新市場的建立，不是三言兩語就能做到。

愛國心總是有限

而石斑魚禁藥疑雲猶存，國內消費者究竟應不應該愛國挺石斑？李武忠表示，台灣石斑的品質還是相當不錯，不反對消費者購買，但愛國心總是有限，並非長遠之計。他也重申，為了民眾安心吃石斑，政府還應該儘快找具有公信力的檢驗機構進行檢查，並把相關的數據資料詳細公布。

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為石斑魚喊告WTO不見行動 背後都是政治盤算

中國大陸以檢出禁用藥物為由，宣布自6月13日起，暫停受理台灣石斑魚輸入。對於大陸片面決定，蔡英文總統認為傷害兩岸關係，指示啟動多元對內行銷、調節產量及獎勵外銷等因應措施，相信台灣挺過禁止鳳梨銷陸難關，這次也可以。農委會說，從未在銷陸石斑魚檢出禁藥，大陸違反國際貿易規範甚明，除要求提供科學證據外，不排除告上世界貿易組織（WTO）。

石斑魚被陸禁止進口 蔡政府除再祭反中牌還有別招嗎？

「包著糖衣的毒藥」、「是個喪權辱國的不對稱條約」，這是2010年3月馬政府推動ECFA時，民進黨主席蔡英文用來形容ECFA的詞句，2016政黨輪替，民進黨上台，面對ECFA可能會被中國大陸片面終止，開始改口承認ECFA對我方有益，希望持續下去；這種雙標論述，不難看出民進黨的中心思想，只在乎維護黨的政治利益，當搭著ECFA享受免關稅的石斑魚被對岸禁止進口，民進黨除了再抬出反中牌外，看來也沒招了。

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