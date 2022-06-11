中國暫停台灣石斑輸入 潘孟安：不依賴單一市場

中央社／ 屏東縣11日電
屏東縣長潘孟安。圖／屏東縣府提供
屏東縣長潘孟安。圖／屏東縣府提供

中國暫停台灣石斑魚輸入，屏東縣石斑魚產量占全台5成以上，屏東縣長潘孟安今天表示，提前布局全球，設立冷鏈物流加工，以利冷凍石斑魚販售歐美地區，已不依賴單一市場。

潘孟安透過新聞稿指出，自去年底中國對屏東2家養殖場石斑魚祭出禁令後，已預期禁令遲早擴及全台，所以提早在全球布局上已不依賴單一市場，而是設立冷鏈物流加工，以利冷凍石斑魚販售到歐美等地區，大幅降低影響，目前也正積極爭取國際水產冷鏈加工廠設置中。

潘孟安表示，此次中國片面暫停輸入台灣石斑魚，縣府團隊預期會發生與先前中國禁止台灣鳳梨輸入一樣狀況，近年除鼓勵保價加工凍儲，開發冷凍加工輸出美國，更嘗試將石斑魚輸往日本、加拿大。此外，期間每年至少舉辦10場活動，積極與百貨、通路業者、國外貿易商、在地餐廳合作，甚至開發中東等市場。

潘孟安指出，未來石斑魚產業將會以內銷為主，冷鏈加工為輔，內銷包括推廣防疫平安箱、企業平台認購、凍儲補貼，以及協助加工後進入國內大型賣場，甚至協助洽美式大型賣場，盼在互惠互利原則，能用高品質漁獲，捕獲消費者的心。

屏東縣政府農業處表示，屏東縣石斑魚養殖高峰約在公元2015年、2016年前後，但石斑魚產業後續因兩岸政治因素影響，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，屏東縣去年至今年改為其他魚類養殖約有3至4成。

農業處指出，屏東縣目前石斑魚年產量約8000多公噸、產值約新台幣20多億元，外銷至中國約3000多公噸、產值約8億元，約占全台銷量中的一半，但比過去最盛時期1萬2000多公噸，已減少相當多。

石斑 漁民

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