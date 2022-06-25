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恩恩送醫時間遭疑作假侯友宜怒了 綠委：不如公開真相

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供

針對民進黨立委林楚茵說，新北市府謊稱6點37分時恩恩已送到ICU救治，但對比吹哨者的譯文，是7時21分才上救護車。新北市長侯友宜今天怒回「張冠李戴、混淆視聽、胡說八道」。林楚茵反擊表示，「與其氣噗噗，不如公開真相，但你就是不做」。

林楚茵指出，他臉書公布的表格為指揮中心提供，就是4月16日事發當天指揮中心的資料，不論表格中或衛福部長陳時中在記者會所說的時序，如救護車抵達時間或衛生局跟恩恩媽媽聯繫到的時間，跟吹哨者提供的音檔時序完全不同，而且全部都提前，「因此重點在於新北市衛生局到底提供什麼資料給指揮中心？」

侯友宜今上午受訪時被問及相關資訊為何會出現時間差？侯友宜說，「張冠李戴，混淆視聽，胡說八道」。

林楚茵今也回擊表示，「侯市長，我只有十個字回應你『公布所有通聯錄紀檔案』」，包括恩恩送醫過程以及新北市給了指揮中心什麼疫調資訊，「與其氣噗噗，不如公開真相，但你就是不做」。

恩恩爸

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