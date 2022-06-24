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乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

恩恩爸稱家屬未提供血氧資訊 盼消防提供救護錄影

中央社／ 新北24日電
恩恩爸林先生。圖／本報資料照片
恩恩爸林先生。圖／本報資料照片

恩恩爸爸今天表示，對於新北市消防局說恩恩血氧濃度數據80是家屬提供的說法，感到驚訝與憤怒，他求證妻子當時並未這樣說，希望消防局提供當時救護車的錄影提供比對。

恩恩爸爸今天上午透過影片表示，看完新北市政府消防局關於恩恩血氧值質疑的回應，感到憤怒與震驚；他第一時間向妻子求證，家裡並沒有血氧機，且妻子並未說過這句話。

恩恩爸爸說，不懂整件事情很單純，只是從錄音檔有聽到恩恩的血氧值80，可是，消防局提供的救護紀錄表卻沒有登載。如果是登載遺漏，只是想要請消防局補上去就好，為什麼新北市消防局要把狀況變得如此複雜。

恩恩爸爸說，為何消防局要「誣賴」說是血氧值80由家屬告知救護員的，他不懂，一般民眾的救護知識有比救護人員的專業知識來得專業嗎，這應該是救護員自己要去確認的事情；希望消防局要再次好好的向大家釐清說明這件事情，甚至希望新北市消防局能夠提供救護車上的錄影供他確認，一起釐清真相。

消防局表示，上午發布的聲明，是業務單位與第一線救護單位確認後提出的回應，至於恩恩爸爸目前要求提供消防救護車的錄影資訊，將研商討論後回覆。

恩恩爸

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