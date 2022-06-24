新北消防：恩恩救護時測不到血氧 數值為家屬提供

新北市政府消防局今天表示，恩恩送醫當天救護人員到達現場時，測量不到血氧值，因此紀錄表填寫「無法測量」，無線電回報血氧值80是當時家屬向救護人員提供的。

恩恩爸爸今天凌晨在臉書貼文表示，他認為恩恩送醫時的血氧濃度與送醫延誤有關鍵關聯，但新北市府消防局提供的救護紀錄表是電腦打字，希望市府提供手寫救護紀錄，提供比對關鍵疑點。

他上午接受媒體聯訪表示，沒有提到消防局是否「造假」，也沒有懷疑基層消防救護人員的紀錄與熱忱，只是聽到消防局外洩的錄音檔案中，有提到血氧濃度80，但是比對消防局提供的送醫紀錄表是「無法測量」，彼此是有落差，因此提出疑問，要求市府解答。

市府消防局告訴中央社記者，因應無紙化時代，消防局已於民國108年9月啟用電子化救護紀錄系統，所以目前救護紀錄表是電子表單的格式，到達現場、送醫救護過程、到院時，測量數據都會以平板電腦輸入之後，上傳雲端。

消防局說，經查當天救護出勤同仁有嘗試量測恩恩血氧值，但是量測不到，因此在電腦列印出來的救護紀錄表上填寫「無法測量」。

消防局表示，至於無線電回報血氧值80是當時家屬向救護人員提供的；雖然無法測量到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後，仍給予氧氣處置。