新北消防：恩恩救護時測不到血氧 數值為家屬提供
新北市政府消防局今天表示，恩恩送醫當天救護人員到達現場時，測量不到血氧值，因此紀錄表填寫「無法測量」，無線電回報血氧值80是當時家屬向救護人員提供的。
恩恩爸爸今天凌晨在臉書貼文表示，他認為恩恩送醫時的血氧濃度與送醫延誤有關鍵關聯，但新北市府消防局提供的救護紀錄表是電腦打字，希望市府提供手寫救護紀錄，提供比對關鍵疑點。
他上午接受媒體聯訪表示，沒有提到消防局是否「造假」，也沒有懷疑基層消防救護人員的紀錄與熱忱，只是聽到消防局外洩的錄音檔案中，有提到血氧濃度80，但是比對消防局提供的送醫紀錄表是「無法測量」，彼此是有落差，因此提出疑問，要求市府解答。
市府消防局告訴中央社記者，因應無紙化時代，消防局已於民國108年9月啟用電子化救護紀錄系統，所以目前救護紀錄表是電子表單的格式，到達現場、送醫救護過程、到院時，測量數據都會以平板電腦輸入之後，上傳雲端。
消防局說，經查當天救護出勤同仁有嘗試量測恩恩血氧值，但是量測不到，因此在電腦列印出來的救護紀錄表上填寫「無法測量」。
消防局表示，至於無線電回報血氧值80是當時家屬向救護人員提供的；雖然無法測量到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後，仍給予氧氣處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言