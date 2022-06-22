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恩恩爸爸要求行政調查 侯友宜：司法釐清

中央社／ 新北22日電

恩恩爸爸今天說，希望新北市府行政調查還原真相，並點名消防和衛生2名局長應負責下台；市長侯友宜表示，交司法調查會比較公正客觀，完成調查後，他與官員絕對負該有的責任。

恩恩爸爸今天接受聯訪時表示，只有完善行政調查和檢討報告，才能把諸多缺失及改善等問題，全攤在陽光下供外界檢驗。

他點名要下台負責的政務官中，第一人是衛生局長陳潤秋，因衛生局掌握派車權力卻無緊急作為；第二人是消防局長黃德清，污衊基層弟兄的努力，還提告吹哨者。

市長侯友宜下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會中被問到，網路民調認為他最該為恩恩送醫事件負最大的責任；他表示，尊重。

黃德清與陳潤秋今天下午前往新北市議會備詢，沒有出席說明會；對於2人遭恩恩爸爸點名下台，侯友宜被問到對此事的看法，他說，只要司法調查完成，該負的相關責任，包括他自己在內，一定負責，沒有例外。

至於恩恩爸爸要求行政調查與內部檢討報告，侯友宜說，現在只有交司法調查釐清，才會比較公正客觀。

恩恩爸 侯友宜

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