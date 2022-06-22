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恩恩事件燒新北 侯友宜感同身受：反省負起全部責任

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者李定宇／攝影

恩恩爸事件風波不斷，新北市長侯友宜今天上午新北市舉行市政會議時表示，每個生命都值得珍惜，尤其曾經失去過，怎麼可能不感同身受，就因為曾經經歷過相同的痛，保護每個生命一直是責任，這次也會反省負起全部責任，檢視所有過程，配合司法機關偵辦。

針對近日恩恩事件不斷延燒，新北市長侯友宜今趁市政會議時表示，去年第一波親人朋友同事，從民眾身邊離開，每一個生命都是值得珍惜呵護，尤其曾經失去過，怎麼可能不感同身受，就因為曾經經歷過相同的痛，保護好每個生命，一直是最重要責任。

他說，恩恩不幸事件已經兩個多月，當時知道恩恩狀況後，就盡一切努力希望將孩子挽回， 讓大家不受到傷害，彌補傷痛是工作也是責任。受限法令規定，避免第一線同仁再度受到困擾，但很遺憾這幾天，消防局電話錄音檔外洩遭到公布造成社會不安，對家屬以及相關同仁造成困擾及傷害。

侯友宜表示，作為新北市長深感愧疚，沒有作到保護大家的責任，從擔任新北市府市長開始，每次不幸事件發生，不管從消防醫療救護一直都負起業務，事件發生都會不斷檢討，處理過程是否能做得更好，這次也會反省負起全部責任，檢視所有過程，配合司法機關偵辦。

他說，仍然相信同仁都盡了力，不能盡如人意，一起繼續努力加油，不要氣餒更不要灰心，仍要一起努力做事守護好新北，這段希望大家永遠記得，要肩負起守著新北責任，不能懈怠不能氣餒。

恩恩爸

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