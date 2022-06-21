恩恩案錄音檔挨轟冷血 醫生揭前線防疫壓力：他們只是累了麻痺了

中和2歲男童恩恩今年4月染疫過世，是全國首位確診重症死亡個案，有媒體曝光恩恩案的11個錄音檔，直指新北市衛生所電話沒接通，衛生局接線者還發出「呵呵」笑聲，態度簡直冷血輕率，引發軒然大波。醫師吳欣岱也針對此事發表看法，並籲外界別對衛生局人員過於苛責，同時揭露從疫情爆發2年以來，前線防疫基層人員的無力感，「他們真的只是累了、麻痺了」。

有媒體曝光恩恩案錄音檔，表示新北市衛生所電話沒接通，衛生局人員與消防員對答時還發出「呵呵」笑聲，態度輕率又冷血，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，新北衛生局表示，這起事件處置是依當時中央相關規定執行，中央公開答覆是沒有延誤就醫，籲外界勿惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

由於橫向錄音檔公布，外界紛紛檢視新北市聯繫就醫過程是否有疏失，對此，醫師吳欣岱也在臉書發表看法，她表示從恩恩媽打電話焦急求救，到救護車趕來的81分鐘，很多報導都提到「送醫延誤」，不過事實上，到底有沒有延誤送醫、恩恩如果提早送到會不會比較好，這些問題都需分開討論，「如果執著在時間快慢和是否有單一基層人員失職，那真的只是畫靶來打，對事情不會有幫助的」。一旦社會輿論發展到討論「救護車要多快時間內抵達才不算失職」，這是她不願看到的情形。

吳欣岱也表示，單從錄音檔聽來，外界會罵衛生局人員態度輕佻冷血，但她真切希望大家別對衛生局人員太過苛責，從疫情爆發以來，許多電話疫調人員、分配給視訊門診的衛生局基層人員、1922工作人員等，誰不是兢兢業業、繃緊神經工作兩年，「在醫療前線工作的人都一定有過類似經驗，有時候在急診，一百個患者都是輕症，有些甚至還是打來鬧的，久了真的會喪失警覺性」。吳欣岱感嘆地說，前線防疫人員真的是累了、麻痺了，但絕對沒有人會故意拖延緊急情況。

關於恩恩事件的究責，吳欣岱認為重點在主事者是否有肩膀承擔，是否能建立公開透明的環境讓大眾檢視，這件事不是藍綠政黨立場，只是一位從政者、有人性的、為人父母的人應該要有的同理心而已。吳欣岱表示，「侯友宜現在最應該要做的，是誠懇地看著恩恩父母的眼睛，告訴他們他很遺憾，並且承諾會盡一切的努力避免悲劇再度發生，如此而已」。