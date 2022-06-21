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恩恩送醫錄音檔傳出「呵呵」笑聲 新北衛生局：是苦笑

中央社／ 新北21日電
圖為恩恩父親。聯合報系資料照片
圖為恩恩父親。聯合報系資料照片

針對恩恩案媒體公布錄音有「呵呵」笑聲，新北衛生局今天表示，是消防，衛生局同仁對送醫前一刻才從法定傳染病系統收到恩恩一家人PCR確診資料，所以發出苦笑聲。

恩恩案延燒，恩爸遲等不到真相，指衛生局沒人值班、態度輕忽，未慎重對待小生命；衛生局下午說，中和衛生所都在占線、忙線，同時間處理另起確診兒童緊急送醫案。

鏡週刊今天公布恩恩送醫案橫向電話錄音，恩爸林先生接受聯訪時表示，錄音證實衛生局真的找不到人，消防局找到人後，又以輕忽態度轉交給他人。他認為，感覺衛生局好像沒有很慎重看待小生命，且沒有人值班、接電話後又不耐煩，聽過錄音檔案的感受是「很難過」。

鏡週刊公布的錄音中，第1段是4月14日晚間6時許，恩恩媽打119報案，過程中新北消防局再三確認細節；結束電話後，消防局啟動橫向聯絡，打電話給中和區衛生所及市府衛生局，都沒打通。

衛生局發言人高詩琪下午在新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，打不通電話代表都在占線、忙線中，當時，同一時間中和衛生所也正在處理另起確診兒童緊急送醫案，該案是全家都確診，因專責醫院降載急找地方送醫。此外，衛生所還要處理隔離、疫調、篩檢、救護、送醫等，電話忙線就會撥不通。

她說，4月14日晚間，衛生局接獲消防通報，主動詢問發現個案有紫斑症狀，立刻聯絡衛生福利部雙和醫院調度專責病房安排收治；因前2天有雙和醫院醫護人員感染確診而降載，等醫院回覆可收案後，衛生局立刻聯繫家屬及119送醫。

至於公布錄音檔中，衛生人員與消防員有「呵呵」的對答，被鏡週刊解讀為衛生局同仁發出笑聲；高詩琪解釋，依週刊公布的聲音時序，新北消防局4月14日晚間6時25分；打給衛生局請求安排醫院送醫，雙方並確認許多項個資與身分證字號等。

高詩琪說，當晚6時54分，衛生局回撥通知消防局可派救護車送醫，必須依程序再次重複醫院名稱、確認確診者的身分證字號、姓名、地址、病況、是否確診等資料。

高詩琪說，因2次通話為不同的消防人員，衛生局同仁確認資料時，對送醫前一刻才從法定傳染病系統中，收到恩恩一家人PCR確診資料，所以發出苦笑聲，並非對病童確診這件事情發出笑聲。當下說話的環境及語調，或許每個人解讀都不同，但同仁絕對非常認真處理每通電話。

她說，當天個案非常的多，電話一直都處於占線狀態，該同仁擔心雙和醫院確認找到病床後，回頭打電話通知會占線，還主動告訴醫院自己的手機號碼，以方便醫院立刻聯絡衛生局，通知送醫。

衛生局副局長高淑真表示，消防與衛生人員，大家都有同理心積極安排送醫，「救人都來不及了，怎可能放著不處理，甚至冷血」。

恩恩爸 新北 衛生局

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