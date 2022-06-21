恩恩爸指音檔無其他個資仍拒給「很瞎」 新北消防尊重
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡兒童恩恩父親今天說，音檔內無其他個資，新北消防局以保護個資為由拒提供是說謊，理由很瞎；消防局說，尊重恩恩父親看法。
「恩恩」爸爸聽過媒體揭露的新北市政府橫向聯繫音檔後，接受媒體聯訪表示，新北市府消防局長黃德清「都在說謊，裡面沒有其他民眾的個資」。
消防局副局長陳崇岳下午在新北疫情說明會說，恩恩媽媽非橫向通聯通話者，涉及個人資料與聲紋，無法提供音檔。
此外，陳崇岳說，新北消防送醫沒獨創SOP（標準作業程序）或內規，後送機制都依中央指引，由消防與衛生共同執行。
不過，中央流行疫情指揮中心說，中央指引非聯絡完後送醫院才出動救護隊，地方可微調中央指引。
消防局表示，行政機關須遵守規範，兼顧音檔內個資、聲紋等，不能任意提供。日前當班護理師聲音被公布，遭肉搜甚至被公布姓名，心情低落；119勤務中心充滿低氣壓。
消防局說，值勤人員須冷靜受理報案，不希望遭放大檢視與指點，甚至被說成冷血，如果值勤人員或護理師擔心往後遭公審、聲紋遭利用或遭肉搜、獵巫，將干擾勤務運作，影響受理報案處置與判斷。
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