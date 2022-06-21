恩恩錄音檔曝！醫指疏忽這「關鍵」 影響收治排序無法排前

新北中和2歲童恩恩，是全國首位確診重症死亡個案，外傳導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命，就是新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意，才能派救護車」規定。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲就提醒，消防局仍疏忽一點重要部分，就是沒向相關單位強調恩恩「意識昏迷」。

杜承哲醫師在臉書粉專提醒，該事件中的其中一項關鍵在於「消防局未清楚向醫院說明患者情況，他們僅提到發燒，竟未提到最重要的意識昏迷」，光是這點就會影響恩恩在檢傷分類的排序，若當時有說明清楚，他「被收治的順位會大大提前」，杜承哲強調「忽略了這個，表示你根本找不到關鍵在哪裡」。

杜承哲也批評醫師蘇一峰，在聽完關鍵錄音檔後，認為關鍵問題就是醫療量能。杜承哲指出，「若新北的SOP『不是關鍵』、『沒有問題』，那為何又要在恩恩案後改掉新北送醫SOP，改成跟其他縣市相同？

為什麼要在恩恩爸到消防局後，讓其他單位打進來報假案、無線電聲量開到最大來演戲？「你的『關鍵』跟所有熱心幫助恩恩爸追蹤案件的人都不同！同時也忽略了幾乎所有重要的細節！以你的標準，這是在為明顯犯下多重錯誤的新北市府政府擦脂抹粉」。

而根據本報報導，新北市衛生局遭質疑態度消極，是否需要檢討。新北市長侯友宜表示，衛生局許多處理過程都是依照中央規定，新北同仁真的相當努力與積極，他相信大家會用積極態度來看待所有事情。