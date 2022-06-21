恩恩案錄音檔曝光究責衛生局？ 侯友宜：都依中央規定

恩恩案錄音檔曝光，新北市衛生局遭質疑態度消極，是否需要檢討。新北市長侯友宜表示，衛生局許多處理過程都是依照中央規定，新北同仁真的相當努力與積極，他相信大家會用積極態度來看待所有事情。

侯友宜說，在這個案子中，新北同仁都非常盡心盡力處理，當時CDC也在第一時間對外說明，了解他們處理的流程跟時序後，就公開說明沒有延誤就醫。

侯友宜表示，衛生局面對很多事情都是按照中央制度，依相關規定執行，積極努力把事情做好，沒有同仁想把事情做差，他相信大家都是用積極的態度來看待、面對所有事情。

侯友宜表示，此案許多相關資料及錄音檔都交給司法單位了，他相信司法單位會將事實都釐清，任何一個人，只要司法單位有需要，都會去深入了解，大家都會在釐清事實的過程中，來接受司法單位的調查。

另外，有基層消防員不滿要配合模擬，還要背鍋，未來可能還會被咎責，外界好奇新北市府是否會提告？

侯友宜回應，在這個案子，每個單位跟每個同仁都面對許多困難與挑戰，他們都會全力以赴，不管是消防還是醫護、區公所都大力結合，盼每個案子的工作都能圓滿達成。

侯友宜表示，新北市在疫情個案很多，尤其當時許多制度，都按照中央方式進行，後來中央也在這樣的制度下，做了一些修改規定。