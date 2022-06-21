快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

名嘴：聽完「恩恩錄音檔」就知道侯友宜為什麼不肯公開了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為新北市長侯友宜。報系資料照
圖為新北市長侯友宜。報系資料照

兩歲男童恩恩因確診重症搶救無效死亡，家屬屢次向新北市府要求公開當天轉送的所有錄音檔，但新北市府多次以個資隱私為由拒絕，近日卻有完整錄音檔外流，資深媒體人王時齊在臉書表示，聽了「就知道為什麼侯友宜說甚麼都不肯公開錄音檔了！」

王時齊昨(20)日在臉書表示自己已聽完恩恩轉送案的完整錄音，她表示：「新北獨創的送醫救護流程堪稱史上最複雜，複雜也就算了，衛生局還找不到人接電話。」

她並說：「好不容易找到人了，講半天之後，說欸那個我在忙，換別人來接電話哦~然後還要黑一下1922。聽完就知道為什麼侯友宜說甚麼都不肯公開錄音檔了！」文末並痛批「因為新北政府根本死廢，政績都是演的。」、「整個新北市都是我的攝影棚！」大酸侯友宜處理恩恩事件的整個經過似乎「都在演戲」。

據了解，在錄音檔中，消防局好不容易聯絡上衛生局後，並強調小孩狀況不佳的嚴重性：「孩子好像有紫斑吧，就是身體皮膚有點紫斑。」只聽見衛生局人員以台語答覆，且語氣非常淡定地回：「有紫斑，好。我來問看麥（問問看），現在病院足滿欸（醫院很滿），如果有再進線的話，就請她稍等吧！」

網友見文也紛紛留言：「被政治耽誤的劇組，侯友宜」、「官場現形記之爭功諉過範例，防疫成績是我的，防疫疏失是他們的」、「太可怕了，這根本錯誤政策害死人民，為什麼要經過衛生局？」也有網友留言，指稱看到衛生局人員那句「那位媽媽有再進線，就請她稍等吧」，「看到心都碎了」。

新北衛生局今(21)日稍早表示，關於恩恩的轉送處置，是依照當時中央的相關規定執行，中央公開的答覆是「沒有延誤就醫」。新北衛生局並呼籲外界，請勿惡意曲解同仁的通話語氣，來抹煞同仁的努力與付出。

圖為恩恩父親。報系資料照
圖為恩恩父親。報系資料照

恩恩爸

延伸閱讀

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

恩恩案音檔曝光 侯友宜：中央說過沒有「延誤就醫」

恩恩錄音檔涉外流 消防員自首

恩恩案音檔外流 民進黨再批侯友宜：吹哨者看不下去才站出來

相關新聞

新北把人命當阿貓阿狗 恩恩爸哽咽：靠吹哨者才知真相

恩恩事件再爆11個錄音檔，是關鍵橫向聯繫紀錄，恩恩爸爸批評，終於知道為何市府不願意提供，衛生單位在過程中沒有慎重看待生命...

名嘴：聽完「恩恩錄音檔」就知道侯友宜為什麼不肯公開了

兩歲男童恩恩因確診重症搶救無效死亡，家屬屢次向新北市府要求公開當天轉送的所有錄音檔，但新北市府多次以個資隱私為由拒絕，近日卻有完整錄音檔外流，名嘴王時齊在臉書表示，聽了「就知道為什麼侯友宜說甚麼都不肯公開錄音檔了！」

影／恩恩事件錄音檔曝光！蘇貞昌：該檢討就要檢討

新北中和染疫病逝童恩恩事件延燒，今日爆出新北衛生局與消防局最新通話錄音檔，消防局打衛生局電話無人接聽，轉接總機也遇忙線，...

恩恩案錄音檔曝光究責衛生局？ 侯友宜：都依中央規定

恩恩案錄音檔曝光，新北市衛生局遭質疑態度消極，是否需要檢討。新北市長侯友宜表示，衛生局許多處理過程都是依照中央規定，新北...

影／恩恩案錄音檔曝光 侯友宜：處理過程都依中央規定

恩恩案錄音檔曝光，新北市衛生局遭質疑態度消極，是否需要檢討。新北市長侯友宜今天上午前往新北市三重區神農市民活動中心落成典...

恩恩案81分鐘音檔曝光 民進黨要求侯友宜道歉

鏡週刊今天曝光恩恩事件關鍵的81分鐘錄音檔，指當時新北消防局接到恩恩媽報案後積極處理，卻卡在侯市府的錯誤政策，直到1小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。