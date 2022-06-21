名嘴：聽完「恩恩錄音檔」就知道侯友宜為什麼不肯公開了

兩歲男童恩恩因確診重症搶救無效死亡，家屬屢次向新北市府要求公開當天轉送的所有錄音檔，但新北市府多次以個資隱私為由拒絕，近日卻有完整錄音檔外流，資深媒體人王時齊在臉書表示，聽了「就知道為什麼侯友宜說甚麼都不肯公開錄音檔了！」

王時齊昨(20)日在臉書表示自己已聽完恩恩轉送案的完整錄音，她表示：「新北獨創的送醫救護流程堪稱史上最複雜，複雜也就算了，衛生局還找不到人接電話。」

她並說：「好不容易找到人了，講半天之後，說欸那個我在忙，換別人來接電話哦~然後還要黑一下1922。聽完就知道為什麼侯友宜說甚麼都不肯公開錄音檔了！」文末並痛批「因為新北政府根本死廢，政績都是演的。」、「整個新北市都是我的攝影棚！」大酸侯友宜處理恩恩事件的整個經過似乎「都在演戲」。

據了解，在錄音檔中，消防局好不容易聯絡上衛生局後，並強調小孩狀況不佳的嚴重性：「孩子好像有紫斑吧，就是身體皮膚有點紫斑。」只聽見衛生局人員以台語答覆，且語氣非常淡定地回：「有紫斑，好。我來問看麥（問問看），現在病院足滿欸（醫院很滿），如果有再進線的話，就請她稍等吧！」

網友見文也紛紛留言：「被政治耽誤的劇組，侯友宜」、「官場現形記之爭功諉過範例，防疫成績是我的，防疫疏失是他們的」、「太可怕了，這根本錯誤政策害死人民，為什麼要經過衛生局？」也有網友留言，指稱看到衛生局人員那句「那位媽媽有再進線，就請她稍等吧」，「看到心都碎了」。

新北衛生局今(21)日稍早表示，關於恩恩的轉送處置，是依照當時中央的相關規定執行，中央公開的答覆是「沒有延誤就醫」。新北衛生局並呼籲外界，請勿惡意曲解同仁的通話語氣，來抹煞同仁的努力與付出。