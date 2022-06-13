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戴瑋姍指忙新聞延誤恩恩送醫 衛局：勿臆測評斷

中央社／ 新北13日電

民進黨議員戴瑋姍臉書貼文稱恩恩延誤送醫，是因為衛生局忙著處理市長侯友宜快篩陰性新聞；衛生局表示，不要以臆測性言論任意評斷防疫人員的付出，抹煞防疫人員的努力。

戴瑋姍在臉書貼文稱「我終於弄懂了！侯市長陰性新聞快訊出現時間，落在17:54～19:10，與恩恩媽向消防局著急求救，衛生局卻全局鬧失蹤的時間，完全吻合！」

她說，這恐怕就是侯市府上上下下，竭盡所能想隱瞞的真相；以及為什麼119找不到人，侯友宜卻不敢嚴懲衛生局人員的原因。因為當時衛生局正忙著處理侯友宜本人的新聞露出。

她說，協調醫院收治病患的工作，需要經驗，一定是少數幾個公務員負責。衛生局長期人手不足，是大家都知道的事，會不會這個窗口，剛好也身兼新聞工作？

她表示，「這14天以來，沒有人不覺得奇怪，明明只要坦承疏失，道歉並承諾改善，就能平息輿論，為何不做？答案呼之欲出」「新北市府全力硬拗、說謊演戲，消防局也扛下了責任，其實不是為了護航衛生局，

而是為了袒護侯友宜市長」。

新北市衛生局表示，衛生局處理防疫與處理媒體新聞聯絡完全是不同的兩個單位及人員，請不要混為一談。跟協調醫院收治病患業務及人員完全無關。

衛生局表示，兩名主跑新北市的媒體記者4月14日確診，因為其中一人參與上午居家照護記者會，因此後續通知參與記者會所有人員，包括中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥、市長侯友宜等人及媒體進行快篩自我健康監測，以及媒體記者室匡列採檢等相關防疫作業，均由衛生局媒體聯絡人及新聞局負責聯繫處理。

衛生局強調，各單位人員以各自專業分工執行工作，請不要以臆測性言論任意評斷防疫人員的付出，抹煞第一線防疫人員的努力。

恩恩爸

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